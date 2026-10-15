Moradores do Recife têm até 31 de outubro para garantir desconto no IPTU 2027 com a Nota Fiscal de Serviços

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Incluir o CPF na emissão do documento pode gerar créditos para abater até 50% do imposto. Indicação do imóvel beneficiado ocorre em novembro

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Os contribuintes do Recife devem ficar atentos ao calendário deste mês para garantir abatimentos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2027. Termina no dia 31 de outubro o prazo para solicitar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e incluir o CPF ao contratar qualquer serviço na capital pernambucana. A iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Finanças, permite acumular créditos no cadastro do cidadão para abater até 50% do valor do tributo do ano seguinte.

O impacto da medida vem crescendo na cidade. Em 2026, mais de 30 mil imóveis no Recife garantiram reduções no imposto por meio dos créditos gerados pela Nota Fiscal, totalizando mais de R$ 11 milhões em descontos concedidos.

Segundo a administração municipal, os créditos são gerados assim que a empresa prestadora do serviço recolhe o imposto devido ao Município. “Os créditos da Nota Fiscal podem ser acumulados com a utilização de qualquer serviço na cidade. Vale pedir no estacionamento, na lavanderia, na secretaria da faculdade, na escola do dependente, na academia ou em qualquer lugar onde a pessoa contratou serviços, para que os créditos sejam computados, mesmo que o serviço já tenha sido prestado em meses anteriores”, detalhou o secretário executivo de Tributação, João Marcelo Araújo.

“Todo o processamento do ano é feito no fim de outubro e, durante o mês de novembro, o sistema da Nota Fiscal vai ficar disponível para que o contribuinte indique o imóvel no qual deseja utilizar o saldo de créditos para ter o abatimento no IPTU 2027. Vale indicar qualquer casa, apartamento ou sala comercial localizado no Recife, inclusive imóvel alugado ou de terceiros”, acrescentou.

Como funciona o acúmulo e o abatimento



Na prática, o saldo fica visível no cadastro do contribuinte assim que o pagamento do imposto é realizado pelo estabelecimento e reconhecido pelo sistema da NFS-e da Prefeitura. Durante o mês de novembro, o cidadão poderá acessar a plataforma e escolher qual imóvel receberá o desconto de até metade do valor do imposto.

Caso o valor acumulado seja maior que o limite de 50% de abatimento de um único imóvel, o contribuinte pode direcionar o saldo remanescente para outros imóveis no Recife até zerar os créditos, ou optar por mantê-los para os anos seguintes.

Onde pedir a nota e validade dos créditos



Devem emitir a NFS-e diversos tipos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, como escolas particulares, faculdades, cursos de idiomas e preparatórios; estacionamentos, lava-jatos e oficinas mecânicas ou de eletrodomésticos; academias de ginástica, salões de beleza, barbearias e clínicas de estética; hospitais, clínicas, laboratórios, pet shops e clínicas veterinárias; hotéis, pousadas, motéis, lavanderias, gráficas e casas de festas ou recepções.

Os créditos gerados têm validade de cinco anos. Dessa forma, quem acumulou um valor baixo pode optar por não utilizá-lo agora e esperar juntar uma quantia maior para os próximos anos. Além disso, quem nunca usou o sistema pode ter saldo disponível referente a notas emitidas no seu CPF ao longo dos últimos cinco anos.

Como consultar o saldo e indicar o imóvel



Consulta de créditos: o cidadão deve acessar o Portal Recife em Dia, selecionar a opção Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) na área de Acesso Rápido e clicar em “Consulte seus créditos” no menu lateral. Caso não possua senha, é possível realizar o cadastro na hora.

Indicação do imóvel: a indicação será realizada exclusivamente ao longo do mês de novembro. Dentro do sistema da NFS-e no Portal Recife em Dia, basta fazer o login e selecionar o item “Indicar imóveis”, onde aparecerão o saldo disponível e os campos para direcionar o desconto ao imóvel desejado.