Aluguel no Recife: por bairro, preços variam até 3x mais. Veja as opções

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Análise da Loft utilizou como referência os imóveis de até 50 m², tipologia mais comum no mercado locatício recifense - 36,4% dos anúncios

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Alugar um apartamento de até 50 m² no Recife pode custar quase três vezes mais dependendo do bairro em que o imóvel está localizado, mesmo dentro da mesma faixa de tamanho. É o que revela um levantamento realizado pela startup Loft com base em 11,3 mil anúncios ativos nos principais portais imobiliários do País. No bairro de São José, por exemplo, o aluguel médio desse perfil de imóvel atinge R$ 4,3 mil mensais. Por outro lado, no Ipsep, a locação de um imóvel equivalente custa, em média, R$ 1,4 mil por mês.

A análise utilizou como referência os imóveis de até 50 m², tipologia mais comum no mercado locatício recifense, representando 36,4% de todos os anúncios de locação da cidade. Essa categoria fica à frente dos imóveis de 50 a 75 m², que correspondem a 24,9% do mercado.

Os 10 bairros mais caros para alugar imóveis de até 50 m²

Considerando o valor do aluguel médio mensal e o preço por metro quadrado, a lista dos dez bairros com os maiores custos na capital pernambucana é liderada pelo centro histórico e áreas nobres da cidade:

São José: Aluguel médio de R$ 4.311,11 (R$ 122,13/m²)

Recife (Recife Antigo): Aluguel médio de R$ 3.916,67 (R$ 88,26/m²)

Parnamirim: Aluguel médio de R$ 3.605,56 (R$ 100,48/m²)

Pina: Aluguel médio de R$ 3.518,00 (R$ 89,17/m²)

Ilha do Leite: Aluguel médio de R$ 3.366,67 (R$ 104,56/m²)

Torre: Aluguel médio de R$ 3.314,44 (R$ 82,65/m²)

Paissandu: Aluguel médio de R$ 3.267,78 (R$ 87,40/m²)

Soledade: Aluguel médio de R$ 3.255,56 (R$ 94,02/m²)

Boa Vista: Aluguel médio de R$ 3.244,44 (R$ 89,22/m²)

Santo Amaro: Aluguel médio de R$ 3.227,78 (R$ 86,57/m²)

Os 10 bairros mais baratos entre os analisados

Na outra ponta da amostragem dos 25 bairros com maior oferta dessa categoria, surgem opções com preços mais acessíveis por mês.

Ipsep: Aluguel médio de R$ 1.438,89 (R$ 36,86/m²)

Iputinga: Aluguel médio de R$ 2.088,89 (R$ 53,05/m²)

Várzea: Aluguel médio de R$ 2.661,11 (R$ 61,81/m²)

Aflitos: Aluguel médio de R$ 2.777,67 (R$ 85,01/m²)

Poço: Aluguel médio de R$ 2.788,89 (R$ 63,22/m²)

Casa Amarela: Aluguel médio de R$ 2.922,22 (R$ 68,89/m²)

Rosarinho: Aluguel médio de R$ 2.955,56 (R$ 86,97/m²)

Boa Viagem: Aluguel médio de R$ 2.986,56 (R$ 86,66/m²)

Graças: Aluguel médio de R$ 3.011,44 (R$ 85,65/m²)

Madalena: Aluguel médio de R$ 3.033,00 (R$ 77,83/m²)

O fenômeno de Boa Viagem e a importância do preço por m²

Um dos destaques do levantamento é o bairro de Boa Viagem. Trata-se, disparadamente, do local com maior volume de anúncios da tipologia de até 50 m² na cidade, registrando uma média de 713 anúncios por mês — um volume mais de oito vezes superior ao do segundo colocado, o Pina. Apesar de ser uma das áreas mais valorizadas e tradicionais do Recife, seu tíquete médio para apartamentos de até 50 m² (R$ 2.986,56) figura entre os dez mais baixos da amostra.

“Isso não quer dizer que o bairro seja barato. O tamanho médio dos imóveis anunciados nessa tipologia em Boa Viagem (35 m²) é um pouco menor que o Recife Antigo (42,6 m²) e Pina (40,1 m²), o que reduz o tíquete a um preço por metro quadrado equivalente", analisa Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Quando avaliado pela métrica de valor por metro quadrado — que corrige as distorções causadas pelas diferenças de área —, Boa Viagem sobe para uma posição intermediária (R$ 86,66/m²), mantendo-se alinhada com seu patamar de valorização no mercado local. "O caso de Boa Viagem mostra por que vale sempre olhar também para o aluguel por metro quadrado: pelo tíquete médio, o bairro aparece entre os mais baratos para imóveis de até 50 m², mas isso reflete um tamanho médio de imóvel um pouco menor, não um bairro barato. Pelo metro quadrado, Boa Viagem segue entre os mais valorizados do Recife" afirma Takahashi.

Dentro da faixa de imóveis de até 50 m², a metragem média real oscilou pouco entre os bairros pesquisados (de 31,7 m² a 43,9 m²), descartando o tamanho como causa primária das discrepâncias de preço. Ao analisar puramente o metro quadrado, a variação entre o bairro mais caro (São José, R$ 122,13/m²) e o mais barato (Ipsep, R$ 36,86/m²) atinge 3,3 vezes, evidenciando o peso direto da localização na composição do custo.

"Quando as áreas comparadas são parecidas, como é o caso aqui, o aluguel por metro quadrado é a métrica mais confiável para comparar o valor da localização em si. É ela que confirma Boa Viagem como um bairro valorizado, apesar do tíquete médio mais baixo nesta tipologia específica", reforça Takahashi.

Variação do custo por metragem e tipologia

O levantamento também identificou que, na capital pernambucana, o preço cobrado por metro quadrado cai à medida que a metragem total do imóvel aumenta. Contudo, a faixa de imóveis de até 50 m², além de concentrar a maior oferta, é a que apresenta o m² mais caro da cidade. Confira os valores médios consolidados na cidade por faixa de tamanho

Até 50 m²: Aluguel médio de R$ 3.121,58 | R$ 87,29/m² |

Tamanho médio: 36,2 m² 50 a 75 m²: Aluguel médio de R$ 3.994,72 | R$ 66,81/m² |

Tamanho médio: 59,3 m² 75 a 100 m²: Aluguel médio de R$ 4.813,65 | R$ 54,14/m² |

Tamanho médio: 88,7 m² 100 a 150 m²: Aluguel médio de R$ 6.907,55 | R$ 54,82/m² |

Tamanho médio: 126,9 m² 150 m² ou mais: Aluguel médio de R$ 10.436,36 | R$ 43,42/m² |

"Não é surpresa que o metro quadrado seja mais caro nos imóveis menores. Os custos fixos, como cozinha e banheiro, pesam proporcionalmente mais nesses imóveis, e a demanda por esse tipo de imóvel também é grande. Como é também a tipologia com maior oferta, ela é a mais representativa para comparar o custo de morar em cada bairro", conclui Takahashi.