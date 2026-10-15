Adiamento da Reforma Tributária: setor imobiliário e da construção pede novo prazo

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Segundo o setor, a sucessão de alterações, as publicações tardias e as indefinições normativas reduziram drasticamente a janela de adaptação

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Entidades representativas dos setores imobiliário, de construção e de locação enviaram uma carta ao Presidente da República solicitando o adiamento estrutural da Reforma Tributária sobre o Consumo. O documento aponta que as condições atuais de implementação não garantem a previsibilidade mínima exigida para a continuidade dos negócios e o cumprimento das novas obrigações.

Segundo o setor, a sucessão de alterações, as publicações tardias e as indefinições normativas reduziram drasticamente a janela de adaptação, tornando a transição insegura. Como exemplo, o Regulamento da CBS (Decreto nº 12.955/2026) foi publicado apenas em abril de 2026, contando com 620 artigos. Além disso, associações do setor de tecnologia identificaram cerca de 386 normas fiscais e 116 publicações relacionadas à reforma apenas no primeiro semestre de 2026.

"O que pedimos é tempo e previsibilidade para cumprir a reforma com segurança. Da forma como está, com regras saindo às vésperas da vigência e sem ambiente de testes, corremos o risco de uma transição desorganizada, que prejudica empresas e consumidores. O adiamento estrutural é o caminho responsável", afirma Ely Wertheim, presidente-executivo do Secovi-SP.

A partir de 1º de dezembro de 2026, passam a valer novas obrigações de emissão de documentos fiscais eletrônicos para vendas de imóveis, locações e receitas de condomínios. Contudo, a liberação de testes para todos os contribuintes está prevista apenas para dezembro, ocorrendo após o início da própria obrigatoriedade.

Outro ponto apontado é que o sistema integrado da reforma — que envolve documentos eletrônicos, cadastros, plataformas de apuração do IBS e da CBS e mecanismos como o split payment — não pôde ser testado em seu ciclo completo.

Entre os destaques estão ainda a falta de clareza sobre o redutor de ajuste inicial para empreendimentos em construção em 31 de dezembro de 2026 e a ausência de integração oficial entre o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e o Cadastro Nacional de Obras (CNO).

Ao todo, o setor apresentou cerca de 53 pontos técnicos sem retorno considerado satisfatório da Receita Federal e do Comitê Gestor.

Riscos econômicos e adesão

O cenário de incerteza, segundo as entidades, afeta decisões de investimento em um setor de ciclos longos. A preocupação também foi endossada pela indústria de materiais de construção (ABRAMAT), que alerta para os impactos na não cumulatividade e no controle de créditos ao longo da cadeia produtiva.

Enquanto a emenda constitucional para o adiamento não é deliberada, as entidades pedem a suspensão de obrigações acessórias cujas especificações técnicas não tenham sido publicadas com antecedência mínima de 180 dias, bem como a não aplicação de penalidades enquanto persistirem as indefinições técnicas.

A carta foi encaminhada com cópia para a Ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e para o Ministro da Fazenda, Dario Durigan. O documento conta com as assinaturas de Eduardo Aroeira, Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); Luiz Antonio França, Presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC); Caio Carmona Cesar Portugal, Presidente da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano (AELO); Ely Flavio Wertheim, Presidente-Executivo do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI-SP); Yorki Oswaldo Estefan, Presidente do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP); e Claudio Medeiros, do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura (SINICON).