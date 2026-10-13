Ademi-PE reúne governo e mercado imobiliário para debater desenvolvimento urbano

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro nesta terça-feira (13) aborda investimentos, desburocratização e parcerias em habitação de interesse social em Pernambuco

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A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta terça-feira (13), a partir das 12h30, o almoço-debate "Desenvolvimento Urbano e Habitação: perspectivas para Pernambuco". O evento reúne empresários da construção civil, investidores e representantes do Governo do Estado no intuito de alinhar estratégias para a expansão urbana e o fortalecimento das políticas habitacionais no estado.

O encontro tem como destaque a presença de Paulo Lira, representando a Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), e de Adriano Freitas, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH). A iniciativa busca aproximar o setor privado do poder público para debater soluções direcionadas aos principais gargalos da infraestrutura urbana local.

Entre as pautas prioritárias estão o incentivo a parcerias voltadas à habitação de interesse social, a ampliação dos investimentos em infraestrutura e a modernização de processos regulatórios para a aprovação de novos empreendimentos.



