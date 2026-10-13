Ademi-PE reúne governo e mercado imobiliário para debater desenvolvimento urbano
Encontro nesta terça-feira (13) aborda investimentos, desburocratização e parcerias em habitação de interesse social em Pernambuco
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A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta terça-feira (13), a partir das 12h30, o almoço-debate "Desenvolvimento Urbano e Habitação: perspectivas para Pernambuco". O evento reúne empresários da construção civil, investidores e representantes do Governo do Estado no intuito de alinhar estratégias para a expansão urbana e o fortalecimento das políticas habitacionais no estado.
O encontro tem como destaque a presença de Paulo Lira, representando a Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), e de Adriano Freitas, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH). A iniciativa busca aproximar o setor privado do poder público para debater soluções direcionadas aos principais gargalos da infraestrutura urbana local.
Entre as pautas prioritárias estão o incentivo a parcerias voltadas à habitação de interesse social, a ampliação dos investimentos em infraestrutura e a modernização de processos regulatórios para a aprovação de novos empreendimentos.