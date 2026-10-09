Moura Dubeux acelera lançamentos no 3T26 e prepara ciclo de vendas para o fim do ano

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Entre julho e setembro, a incorporadora colocou no mercado oito novos empreendimentos, totalizando um VGV Líquido de R$ 1,547 bilhão

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A Moura Dubeux encerrou o terceiro trimestre de 2026 com uma postura operacional ostensiva voltada à expansão de lançamentos e ao fortalecimento de seu banco de terrenos. O período foi marcado por uma forte aceleração na apresentação de novos projetos ao mercado, cujo reflexo em vendas deve se concentrar de forma mais expressiva nos trimestres seguintes em razão do momento em que esses produtos chegaram às prateleiras, conforme mostra a prévia operacional da companhia.

Entre julho e setembro, a incorporadora colocou no mercado oito novos empreendimentos, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) Líquido de R$ 1,547 bilhão. O volume representa um salto de 52,8% na comparação com o segundo trimestre de 2026 e uma alta de 15,5% em relação ao mesmo período de 2025.

No entanto, cerca de 40% de todo o VGV lançado no trimestre foi levado ao público apenas nas duas últimas semanas de setembro. Esse adensamento no encerramento do trimestre reduziu a janela de comercialização dentro do próprio período, represando o potencial de conversão para a reta final do ano.

Esse fator temporal influenciou diretamente o desempenho comercial do trimestre. As vendas e adesões líquidas no 3T26 somaram R$ 841 milhões, retração de 17,3% frente ao trimestre anterior e de 21,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

A desaceleração trimestral decorreu sobretudo do menor volume arrecadado na modalidade de condomínios, que recuou 43,5% no confronto anual. Apesar do arrefecimento pontual no trimestre, a performance acumulada no ano se mantém positiva: nos primeiros nove meses de 2026, as vendas líquidas alcançaram R$ 2,893 bilhões, crescimento de 2,7% na comparação anual.

Um ponto de atenção na prévia operacional do período foi a elevação no volume de distratos. A companhia registrou R$ 76 milhões em rescisões contratuais no 3T26, o que representa uma alta de 29,5% em relação aos R$ 59 milhões apurados no 3T25 e um acréscimo de 3,8% frente aos R$ 73 milhões reportados no 2T26.

Com essa movimentação, a proporção de distratos sobre as vendas brutas avançou para 8,3% no trimestre, registrando uma alta de 3,1 pontos percentuais ante o mesmo período de 2025 (5,2%) e de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (6,7%).

Apesar da pressão trimestral, no acumulado dos nove primeiros meses de 2026 o montante de distratos somou R$ 193,6 milhões, queda de 2,6% na comparação anual, mantendo o indicador acumulado dos últimos doze meses em um patamar controlado de 6,5% das vendas brutas.

O menor tempo de exposição dos lançamentos também se refletiu nos indicadores de velocidade de vendas. A VSO (Venda Sobre Oferta) Líquida do trimestre ficou em 15,3%, enquanto a VSO dos lançamentos do próprio período atingiu 27,6%. Com isso, a taxa de vendas sobre oferta nos últimos doze meses ajustou-se para 44,7%.

Paralelamente à expansão da oferta, a empresa manteve o foco na recomposição de ativos e no cumprimento do cronograma de obras. O landbank da companhia encerrou o período com 60 terrenos e um VGV potencial bruto estimado em R$ 11,4 bilhões, conservando uma estrutura de aquisição na qual 82% do total está estruturado via permuta física ou financeira. Em termos financeiros, a Moura Dubeux registrou um consumo de caixa de R$ 170 milhões no trimestre, resultado influenciado diretamente pela aquisição de um terreno em Salvador por R$ 97 milhões. Desconsiderando o aporte nessa nova área, o consumo operacional de caixa seria de R$ 73 milhões. No mesmo intervalo, a operação demonstrou capacidade de execução ao concluir a entrega de quatro empreendimentos, somando R$ 465 milhões em VGV Bruto.