FIIs de shoppings: rendimento acima da geração de caixa acende alerta para investidores
No campo operacional, o setor apresenta indicadores físicos robustos. A taxa de vacância mediana permanece em patamares historicamente baixos
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Os fundos imobiliários (FIIs) do segmento de shopping centers têm distribuído proventos superiores à sua capacidade real de geração de caixa recorrente. Em média ponderada, os dividendos pagos aos cotistas superam em cerca de 13% o resultado operacional dos empreendimentos, sendo a diferença coberta por eventos não recorrentes, como lucros obtidos na venda de imóveis do portfólio.
O dado faz parte do estudo Cobertura de FIIs – Shopping Centers, elaborado pela Empiricus, que indica a necessidade de maior cautela na análise das métricas tradicionais de retorno.
“O dado muda a forma de olhar o setor. O dividend yield, visto isoladamente, pode superestimar a capacidade do fundo de gerar renda de forma recorrente. Neste momento do ciclo, a escolha deve privilegiar portfólios dominantes, preço atrativo e proventos bem cobertos pela operação”, afirma Caio Araújo, analista da Empiricus.
Atualmente, os FIIs de shoppings são negociados a uma razão de 0,85 vezes o seu valor patrimonial (P/VP), patamar inferior à média histórica de 0,93x. O desconto reflete o ambiente de juros elevados, a forte concorrência da renda fixa e sinais de moderação no consumo das famílias. Por outro lado, a desaceleração da atividade econômica somada à inflação sob controle abre margem para futuros cortes na taxa Selic, fator que pode impulsionar a reprecificação das cotas no mercado secundário.
O paradoxo operacional: movimento alto, vendas em queda
No campo operacional, o setor apresenta indicadores físicos robustos. A taxa de vacância mediana permanece em patamares historicamente baixos, entre 4% e 5%, acompanhada por níveis controlados de inadimplência e do custo de ocupação dos lojistas, além do aumento constante no fluxo de visitantes.
O gargalo, contudo, reside no volume financeiro das vendas. O crescimento nominal perdeu ritmo e o desempenho real (descontada a inflação) permaneceu no campo negativo em todos os meses recentes analisados pelo relatório. A combinação de juros altos, crédito restrito e renda comprometida explica a retração nas compras.
Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) indicam que mais da metade das visitas aos empreendimentos é motivada por opções de lazer, alimentação, cinema e eventos, o que garante a atratividade do público, embora não se traduza diretamente em expansão das vendas no varejo.
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"A operação está protegida no curto prazo, mas o setor continua sensível ao consumo. Por isso, seletividade é a palavra-chave", diz Araújo.
Outro ponto de atenção relevante para os investidores envolve as transformações no sistema tributário nacional. Com a entrada em vigor da CBS em regime integral e do IBS em alíquota transicional a partir de 2027, os fundos imobiliários que cumprirem os requisitos de pulverização e número de cotistas deverão fazer uma opção irretratável pelo regime regular dos novos impostos.
Caso optem pelo regime regular, as locações terão uma redução de 70% nas alíquotas incidentes. Os fundos que optarem por ficar de fora não recolherão tributos sobre as receitas de aluguel, mas perderão o direito de aproveitar créditos tributários gerados por despesas operacionais e investimentos. Como os shoppings possuem custos elevados em áreas como energia elétrica, segurança, manutenção, publicidade e reformas, o imposto pago ao longo dessa cadeia pode se transformar em um custo definitivo.
A Empiricus ressalta que o impacto sobre a distribuição de dividendos variará de fundo para fundo, dependendo da estrutura de custos de cada ativo, da capacidade de investimento, do reaproveitamento de créditos e da possibilidade de repassar custos aos lojistas.
O setor em números
Empreendimentos em operação: 658 shopping centers
Área Bruta Locável (ABL): 18,3 milhões de m²
Fluxo de público: cerca de 471 milhões de visitas mensais
Faturamento anual: R$ 200,9 bilhões em 2025