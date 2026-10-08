Com banheiros e piscinas 'montáveis' esta é a obra que revoluciona modelo construtivo no litoral de PE

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Um dos principais elementos da industrialização presente no empreendimento é a utilização de 356 banheiros pré-moldados fabricados agora em Pernambuco

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A adoção da construção industrializada e de banheiros pré-moldados sob medida tem garantido eficiência construtiva e padrão de fábrica nas obras do Vila Convida, empreendimento da Construtora Tecla, comandado pelo engenheiro Rogério de Castro e Silva, na Praia do Cupe, no litoral sul de Pernambuco. Com a transferência de etapas operacionais para linhas de montagem industriais, o projeto de 31 mil m² opera com um contingente enxuto de cerca de 70 trabalhadores no canteiro, combinando estrutura metálica e sistemas modulares para um resultado eficiente e de qualidade construtiva.

O Vila Convida reúne casas e apartamentos com áreas privativas de 65 m² a 773 m². As obras, que começaram em fevereiro, já avançam com a sustentação das edificações com estrutura mista (pilares de concreto pré-moldado sustentando vigas e lajes metálicas em steel deck (chapas metálicas e concretagem das lajes e coberturas). No concreto armado tradicional, tanto os pilares quanto as vigas e lajes são inteiramente moldados em concreto no canteiro de obras.

Projeção digital do Vila Convida, na Praia do Cupe Projeção digital do Vila Convida, na Praia do Cupe - LUCAS MORAES

356 banheiros pré-moldados e fábrica local no Jordão



Um dos principais elementos da industrialização no empreendimento é a utilização de 356 banheiros pré-moldados e estruturados sob medida em steel frame (perfis de aço galvanizado para formar paredes, vigas e pilares que suportam o peso da construção). Os módulos chegam ao canteiro com louças, metais, revestimentos e tubulações já instalados. No local de montagem, cada unidade é assentada sobre uma camada de 6 cm na laje para a confecção do contrapiso, necessitando apenas da conexão às redes hidráulica, sanitária e elétrica.

Nas vedações, a obra adota o fechamento a seco, que aplica placas cimentícias no ambiente externo e drywall no interior, com preenchimento para isolamento térmico e acústico. A padronização dos componentes elimina a necessidade de corte de materiais na obra e reduz a geração de resíduos numa área de natureza aberta.

A demanda gerada pelo projeto no litoral pernambucano, somada às obras de outra construtora local, motivou a instalação de uma unidade fabril da CMC Modular (empresa do Grupo Lafaete) no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife. Antes da operação local, os módulos necessários para o primeiro projeto da empresa na capital (banheiros padronizados do Novotel Recife Marina - construído pela Tecla) precisavam ser transportados por mais de 2.500 km em carretas desde Mirassol (SP).

A produção no Recife reduziu custos logísticos e otimizou os prazos de entrega para Pernambuco e possíveis outras praças na região Nordeste.

Banheiros em fase de montagem que serão entregue ao empreendimento Vila Convida Banheiros em fase de montagem que serão entregue ao empreendimento Vila Convida - LUCAS MORAES

Banheiros em fase de montagem que serão entregue ao empreendimento Vila Convida Banheiros em fase de montagem que serão entregue ao empreendimento Vila Convida - LUCAS MORAES

Banheiro pré-fabricado na linha de montagem da CMC, no Recife Banheiro pré-fabricado na linha de montagem da CMC, no Recife - LUCAS MORAES

Piscinas pré-prontas e altamente eficientes

Nas unidades com área de lazer individual, a construtora especificou a instalação de 88 piscinas pré-prontas de fibra de vidro. Fabricadas em monobloco, as estruturas chegam prontas para escavação e encaixe, reduzindo o tempo de instalação para um intervalo de 3 a 7 dias por unidade, em outra frente que otimiza o custo geral da obra e prazos sem comprometer a qualidade.

A substituição dos métodos tradicionais de alvenaria por componentes montados em fábrica permite à Construtora Tecla cumprir os prazos de execução previstos, reduzir a dependência de mão de obra direta no canteiro e aumentar o controle sobre a qualidade das entregas no mercado imobiliário regional - em um momento em que todos esses atributos têm virado uma dor de cabeça crescente entre os construtores.