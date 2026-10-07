Vendas de cimento desaceleram no terceiro trimestre sob impacto do calendário e do clima

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A estabilidade do rendimento médio, somada ao ápice da massa salarial, garantiu poder de compra para o consumo básico de materiais mesmo com entraves

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A indústria brasileira de cimento registrou um recuo leve de 0,4% nas vendas durante o terceiro trimestre de 2026, totalizando 18,1 milhões de toneladas comercializadas, segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). O movimento de desaceleração foi puxado pelo desempenho do mês de setembro, quando o volume atingiu 5,7 milhões de toneladas — uma queda de 5,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar da retração recente, o acumulado entre janeiro e setembro ainda apresenta saldo positivo de 0,9%, somando 50,8 milhões de toneladas.

Segundo o SNIC, o resultado do terceiro trimestre refletiu fatores conjunturais pontuais, como a menor quantidade de dias úteis no período frente a 2025 e a ocorrência de chuvas constantes, que atrasaram o andamento de canteiros de obras pelo país. Por outro lado, a demanda no setor encontrou sustentação no aquecimento do mercado de trabalho e no avanço contínuo das vendas imobiliárias, com destaque para os empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida.

Os indicadores macroeconômicos do período ajudam a explicar essa sustentação. A taxa de desemprego encerrou o trimestre terminado em agosto em 5,3%, o menor patamar registrado para o período desde o início da série histórica em 2012. Com a população ocupada atingindo o recorde de 103,5 milhões de pessoas, a geração de vagas no segmento de construção de edifícios cresceu 4,1%. A estabilidade do rendimento médio, somada ao ápice da massa salarial, garantiu poder de compra para o consumo básico de materiais.

Entretanto, o cenário financeiro das famílias permanece como um freio relevante para o crescimento mais robusto do setor. Mesmo com cortes recentes, a taxa básica de juros (Selic) mantida em 13,75% ao ano encarece o financiamento habitacional e atrai capitais para ativos financeiros em detrimento do mercado imobiliário. O comprometimento da renda familiar com dívidas alcançou 49,86% nos doze meses encerrados em julho, enquanto a inadimplência bateu recorde em agosto, com 83,9 milhões de pessoas negativadas, segundo a Serasa.

No mercado de imóveis, o primeiro semestre de 2026 registrou alta de 5,4% nas vendas e ligeira queda de 0,3% nos lançamentos, sinalizando uma redução nos estoques disponíveis. O grande motor do período seguiu sendo o Minha Casa, Minha Vida, cujas vendas dispararam 15,5% e os lançamentos avançaram 7,9%. O programa de habitação popular representou 58% de todos os lançamentos imobiliários no segundo trimestre, a maior fatia de sua história.

O ambiente de incerteza desdobrou-se em uma retração generalizada nos índices de confiança em setembro. A perspectiva do consumidor registrou sua quinta queda mensal consecutiva, acompanhada pela cautela no setor da construção, preocupado com a demanda futura em diversos segmentos. A confiança da indústria também recuou pelo terceiro mês seguido, refletindo o peso das condições monetárias restritivas sobre os negócios.

A despeito do cenário adverso — marcado por incertezas econômicas, fiscais e geopolíticas como a guerra no Oriente Médio —, o setor cimenteiro mantém a projeção de crescimento do consumo para o fechamento de 2026. As perspectivas permanecem ancoradas no dinamismo da habitação de interesse social e na execução de projetos de infraestrutura, com ênfase no avanço do pavimento de concreto na malha viária do país.