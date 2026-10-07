Guia do primeiro terreno: o que você precisa checar antes de assinar o contrato

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Construir a casa própria ou tirar os planos de um negócio do papel estão entre os sonhos de muitas famílias, mas o medo da burocracia pode assustar — especialmente quando o empreendimento envolve um loteamento. A "boa notícia" é que esse processo é mais simples do que parece. Dos documentos necessários às restrições urbanísticas, confira os principais detalhes jurídicos para quem planeja investir em loteamentos regulares.

O advogado José Moura, da Soma Par — detentora da marca Lotear Desenvolvimento Urbano —, explica que as pessoas não costumam procurar orientação jurídica, mas que dois perfis se destacam entre os que buscam: "O que deseja usar o lote, seja para construir a residência, seja para explorá-lo comercialmente — normalmente são pessoas que moram ou frequentam a região. O segundo é o investidor, que compra na perspectiva de que o lote vai se valorizar com o tempo e de ganhar com a revenda."

"É recomendado o acompanhamento de especialista, mas não é necessário em razão do mercado de loteamentos ser tão bem regulado. As leis urbanísticas e de licenciamento ambiental asseguram o processo da venda até a entrega do produto", reforça.

De acordo com José, independentemente do perfil do comprador, o loteamento administrado por uma loteadora tem um facilitador, que é a possibilidade de comprar o lote parcelado diretamente com a empresa, sem precisar de um aporte elevado de uma só vez ou contratar um financiamento bancário.

"A Lotear, por exemplo, vende lotes em até 180 parcelas mensais, são 15 anos, e o comprador pode construir antes mesmo de quitar o lote", complementa.

O especialista também destaca que os empreendimentos da Lotear cumprem rigorosamente todas as exigências das leis urbanísticas e ambientais. Tanto os projetos no litoral, quanto os do Agreste, consultam os órgãos competentes e contam com operações regularizadas.

Documentos indispensáveis na aquisição do terreno

O processo de compra em loteamentos regulares exige atenção a dois pilares do empreendimento: a certidão da matrícula e as licenças ambientais.

"A certidão da matrícula, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, é a condição necessária para a existência jurídica do loteamento. Nela deve constar o registro do projeto aprovado pela prefeitura. Se o loteamento não estiver registrado, ele não pode ser comercializado", detalha José. Para conferir, o comprador pode solicitar a matrícula atualizada diretamente à loteadora ou ao cartório competente.

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Já as licenças ambientais atestam a regularidade do projeto junto aos órgãos competentes — como a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), em Pernambuco, ou o órgão do município, quando ele tem essa estrutura. "O licenciamento ocorre em etapas: Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI). Loteamentos com obras em andamento devem possuir, obrigatoriamente, a Licença de Instalação", explica.

Cláusulas contratuais e regras urbanísticas

O advogado reforça a importância de ler o contrato com atenção e destaca três frequentes dúvidas:

A possibilidade de transferir o lote para terceiros antes da quitação (o chamado repasse);

(o chamado repasse); O cronograma e prazo de entrega das obras de infraestrutura ;

; A autorização formal para construir antes de quitar o lote.

"A maioria dos problemas nasce de promessa feita verbalmente pelo corretor e que não está escrita no contrato. Se foi prometido, tem que estar no papel, por isso a importância de ler o contrato", ressalta José.

Por fim, para checar restrições do bairro — como gabarito de altura e recuos permitidos —, a orientação é analisar o memorial descritivo arquivado no cartório e consultar as regras do município. "Como a maioria dos loteamentos segue as diretrizes da cidade, consultar a Prefeitura Municipal é sempre um passo indispensável", finaliza.

Sobre a Lotear

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Com projetos planejados que valorizam o bem-estar e a identidade de cada cidade, a Lotear desenvolve espaços com infraestrutura completa, áreas verdes e integração comunitária. Presente do litoral ao Agreste pernambucano, a loteadora atua firme no compromisso de transformar terrenos na realização de sonhos.