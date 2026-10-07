Com vendas recordes de US$ 1,7 bilhão, Mandarin Oriental dá início a novas obras em Miami

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Complexo de ultraluxo marca uma nova fase para o mercado imobiliário do sul da Flórida ao registrar tamanho volume de vendas antes da construção

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O Mandarin Oriental Hotel Group e a Swire Properties oficializaram o início das obras do Mandarin Oriental, Miami Hotel and Residences, localizado na ilha privada de Brickell Key. O empreendimento de ultraluxo marca uma nova fase para o mercado imobiliário do sul da Flórida ao registrar um volume de vendas residenciais superior a US$ 1,7 bilhão — com transações que estabeleceram recordes regionais antes mesmo do início da edificação.

O projeto arquitetônico, assinado pelo renomado escritório global KPF (Kohn Pedersen Fox), será distribuído em duas torres distintas na Island Drive, com conclusão prevista para 2030. A South Tower, com 66 andares, será dedicada a 228 residências privadas concebidas pelo designer Tristan Auer. A North Tower, de 33 andares, abrigará 70 residências privadas projetadas pela designer Laura Gonzalez, 28 unidades residenciais chave na mão da Hotel Collection e 121 quartos de hotel. O complexo integrará uma estrutura completa de lazer em estilo resort com a gestão de serviços cinco estrelas da marca.

A cerimônia de lançamento da primeira pá reuniu executivos e parceiros para celebrar o avanço das obras e a continuidade da parceria histórica entre a Swire Properties e o grupo hoteleiro em Brickell Key.

“Nos últimos anos, o Mandarin Oriental passou por uma transformação significativa, expandindo nosso portfólio global e elevando nossas ambições em relação ao que oferecemos aos nossos hóspedes”, afirmou Laurent Kleitman, Chief Executive Officer do Mandarin Oriental. “Estamos criando hotéis que não são apenas lugares excepcionais para se hospedar, mas destinos em si, reunindo gastronomia, bem-estar, cultura e programação de excelência. O novo empreendimento em Miami representará essa evolução, valorizando nossa longa conexão com Brickell Key e, ao mesmo tempo, apresentando uma nova expressão da nossa marca.”

O desempenho das vendas residenciais reflete a demanda aquecida pelo modelo de residências privadas vinculadas a serviços hoteleiros de alto padrão na região central de Miami.

“O início das obras do The Residences at Mandarin Oriental, Miami representa mais um marco importante na visão de longo prazo da Swire Properties para Brickell Key”, ressaltou Tim Blackburn, Chief Executive da Swire Properties. “O forte ritmo de vendas reflete o valor diferenciado do projeto no competitivo mercado de luxo do sul da Flórida — impulsionado por sua localização privilegiada à beira-mar, pela experiência comprovada da equipe de desenvolvimento, pelo reconhecimento global da marca Mandarin Oriental e por parceiros de design de classe mundial.”

O projeto em Miami insere-se no plano de expansão internacional da rede, que prevê inaugurações em Mallorca e Viena em 2026, além de Roma e Cortina d'Ampezzo em 2027. Com 16 residências em operação no mundo, a marca projeta a entrega de 20 novos complexos residenciais até 2031, com novos desenvolvimentos anunciados em destinos como Riviera Maya, Grand Cayman, Porto Rico e West Palm Beach.