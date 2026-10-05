Novo Masterplan do Paiva e Cassino Americano em Boa Viagem levam Rio Ave a R$ 6 bi em VGV

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Já para 2027, a estimativa de lançamentos da incorporadora varia entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão — volume que ganhará ainda mais escala

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Com uma estratégia de negócios que abrange desde a revitalização urbanística no litoral sul até novos complexos mistos nas Zona Norte e Sul do Recife, a Rio Ave projeta alcançar R$ 6 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no próximo triênio. Já para 2027, a estimativa de lançamentos da incorporadora varia entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão — volume que ganhará ainda mais escala à medida que os novos grandes projetos forem apresentados ao mercado, como do antigo terreno do Cassino Americano, na Avenida Boa Viagem.

O empreendimento ocupará uma área de 15.000 m² e será concebido como um condomínio residencial único de altíssimo padrão, com unidades amplas a partir de 300 m². O lançamento oficial está previsto para o início de 2028, ritmo determinado pelo tempo necessário para o desenvolvimento técnico e o licenciamento de um projeto desse porte. "O plano prevê a restauração completa do prédio histórico do Cassino, que será preservado como uma unidade autônoma voltada para novos usos", diz o vice-presidente da Construtora Rio Ave, Victor Amadheu. A operação que será abrigado na edificação ainda será definida.

O cerne da disputa não era apenas o valor da área do Cassino Americano, mas a viabilidade financeira do Grupo João Santos, que atravessa um processo de recuperação judicial - DIVULGAÇÃO

A incorporadora estima que a chegada do empreendimento ao mercado elevará o VGV da empresa para um novo patamar. Aliado ao investimento, No litoral sul, a Rio Ave mantém uma parceria de longo prazo com o Grupo Ricardo Brennand, prevendo de 20 a 30 anos de desenvolvimento conjunto e cerca de sete novos projetos acordados para os próximos anos. Parte fundamental dessa estratégia envolve a reformulação do Masterplan do Paiva, originalmente desenhado há cerca de vinte anos.

A atualização busca adaptar os espaços às transformações nos hábitos de moradia e consumo, impulsionada pelo fato de que 90% dos ocupantes do bairro planejado já utilizam o imóvel como primeira moradia.

"Nesse masterplan a gente mudaria o modelo de absorção de público. Acho que mudou o jeito de viver, então os produtos mudaram. Os produtos exigem mais área verde, exigem mais área de lazer, mais área de wellness. Então a gente tem que rever essa questão com mais cuidado, além da questão dos serviços. A comodidade das pessoas é ter serviço dentro da sua própria casa", destaca Amadheu.

Esse movimento se reflete nos lançamentos da região. Após o sucesso do Essenza (com unidades de 100 m² a 300 m², entregue e vendido), a marca avança com o Unique (100 m² a 140 m², com entrega prevista para o próximo ano) e o Aura, voltado ao segmento de superluxo com plantas triplex de até 670 m². Lançado no fim de setembro, o Aura já teve 50% das suas 40 unidades vendidas.

Todas as opções contam com metragens superiores a 200 m² - DIVULGAÇÃO

Complexo misto na Zona Norte



A Zona Norte do Recife figura como outra fronteira prioritária de expansão para a incorporadora. A empresa prepara o lançamento de um projeto integrando residencial e empresarial localizado na Avenida Rosa e Silva, com acesso pela Rua Angustura, nos Aflitos.

Com lançamento agendado para novembro, a torre empresarial contará com salas comerciais de 35 m² a 38 m², replicando o padrão corporativo consolidado pela marca na Ilha do Leite. Já a torre residencial, prevista para o primeiro trimestre do próximo ano, será composto por apartamentos de 100 m², 130 m² e 160 m².

O conceito busca oferecer autonomia urbana aos ocupantes, permitindo que os moradores trabalhem e residam no mesmo complexo e acessem o escritório a pé, reduzindo os deslocamentos pelo trânsito da cidade. Além desse complexo, a Rio Ave contabiliza na Zona Norte o residencial Vila Ninita e negocia novas parcerias para futuros terrenos.

Na Ilha do Leite, polo corporativo e de saúde da capital pernambucana, a empresa se prepara para entregar no início do próximo ano o empresarial Marie Curie. Paralelamente, avança o projeto Raízes, projeto em parceria com o Colégio Salesiano. Um novo empreendimento residencial na mesma região está em fase de desenvolvimento, com lançamento previsto para o final do próximo ano.