Housi compra fatia na Honest Market Brasil para expandir minimercados em condomínios

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Com a operação, mais de 400 mil moradores integrados à rede da Honest Market Brasil passam a compor a base de usuários do aplicativo Housi AppSpace

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A Housi anunciou a aquisição de uma participação societária na Honest Market Brasil, empresa especializada no mercado de varejo condominial e na operação de minimercados autônomos. A transação amplia a presença da plataforma de moradia inteligente no segmento residencial e fortalece a estratégia de consolidar o AppSpace como um hub de conveniência focado na oferta de produtos e serviços a curtas distâncias dentro dos edifícios.

Com a operação, mais de 400 mil moradores integrados à rede da Honest Market Brasil passam a compor a base de usuários do aplicativo Housi AppSpace. Com essa inclusão, a plataforma atinge a marca de 800 mil moradores conectados em todo o país.

Criada em 2020 sob o modelo de franquias, a Honest Market Brasil conta atualmente com mais de 650 pontos de venda distribuídos por 20 estados brasileiros, movimentando anualmente mais de R$ 100 milhões. A união entre as marcas visa combinar a capilaridade operacional da rede de franqueados à infraestrutura tecnológica proprietária da Housi, que já atua em parceria com grandes marcas do mercado nacional como Unilever, Nestlé, Natura e Porto Seguro.

A proposta do ecossistema integrado é reunir soluções de consumo, alimentação, lavanderia, mobilidade, conectividade e bem-estar em um ambiente digital único. No modelo estabelecido, parte do faturamento gerado pelas transações efetuadas via aplicativo é repassada diretamente aos condomínios, de modo que o aumento no volume de uso da ferramenta pode contribuir para a redução da cota condominial dos edifícios participantes.

Fundador e CEO da Housi, Alexandre Frankel destacou o caráter complementar da união entre a capacidade operacional no varejo e a camada de tecnologia da plataforma. “A Honest Market traz uma enorme capacidade de crescimento no varejo condominial. A Housi, por sua vez, agrega tecnologia com um aplicativo capaz de conectar mais de 30 diferentes serviços dentro do empreendimento. Juntas, conseguimos acelerar a reinvenção da moradia gerando mais economia, mais praticidade e, principalmente, mais tempo para as pessoas”, afirmou o executivo.

"A plataforma Housi será a primeira em número de pontos de venda no Brasil e uma das principais redes de varejo e serviços, com uma grande diferença dos modelos convencionais: baixíssimo custo operacional, muita tecnologia e excelente lucratividade para todos os participantes da plataforma: condomínio, moradores, indústria, prestadores de serviço e franqueados”, complementa Frankel.

Para a Honest Market Brasil, a transação permite estender novos recursos tecnológicos e oportunidades de rentabilidade à sua rede de franqueados. O fundador e CEO da marca, Murilo Specchio, avaliou que os ganhos operacionais com a integração geram "um novo patamar, com mais possibilidade de renda ao franqueado, tecnologia, eficiência de custos e uma plataforma capaz de se diferenciar frente às outras opções disponíveis no mercado”, afirmou Specchio.

O executivo também ressaltou que a estrutura de franquias continuará sendo o vetor central para a expansão geográfica e o atendimento dos pontos de venda.

A movimentação societária reflete a continuidade da política de fusões e aquisições (M&A) da Housi. A empresa sinaliza que pretende prosseguir com a avaliação de novas oportunidades de investimento, compra e parcerias estratégicas em setores como varejo autônomo, serviços, tecnologia e infraestrutura urbana. O modelo adotado prevê a manutenção da autonomia operacional das companhias investidas, que passam a acessar o ganho de escala e as ferramentas digitais fornecidas pela Housi.