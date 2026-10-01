Prefeitura do Recife digitaliza aprovação de terrenos e promete reduzir trâmites em até 70%
Nova ferramenta no portal de Licenciamento Unificado exige georreferenciamento de imóveis e automatiza a emissão de documentos até o Habite-se
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Prefeitura do Recife iniciou a tramitação 100% digital dos processos de aprovação, parcelamento, medição e regularização de terrenos na capital. Disponível no portal de Licenciamento Unificado, a nova funcionalidade utiliza dados georreferenciados e automatiza a emissão de documentos operacionais, com estimativa de cortar em até 70% o tempo de análise. Com a medida, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SEDUL) fecha o ciclo de digitalização do licenciamento urbanístico na cidade, do lote ao Habite-se.
A mudança altera a dinâmica de trabalho dos profissionais técnicos. Para dar entrada no processo, o levantamento topográfico precisa ser feito presencialmente com equipamentos de precisão conectados à base de Informações Geográficas do Recife (ESIG). A partir da tabela de pontos inserida pelo profissional, o próprio sistema desenha a área e gera automaticamente a planta e o Memorial Descritivo, eliminando a confecção manual dos desenhos.
Além de acelerar o fluxo, a tecnologia reduz inconsistências sobre os limites de imóveis públicos e privados. O modelo atende às diretrizes nacionais de registro imobiliário, como a NBR ABNT 17047:2022 e a Portaria MDR nº 3.242/2022, e servirá como padrão para projetos públicos de infraestrutura — a exemplo de vias, pontes e praças —, criando uma base territorial única para o planejamento urbano do município.
A desburocratização alcança também o registro em cartório. Com o deferimento do processo, a Certidão para Registro no Cartório de Imóveis é emitida de forma automática, sem necessidade de novo pedido. Os dados seguem diretamente para a Secretaria de Finanças (SEFIN) para atualização cadastral, em etapa que deve ser totalmente integrada aos cartórios nas próximas fases do programa.