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Prefeitura do Recife digitaliza aprovação de terrenos e promete reduzir trâmites em até 70%

Nova ferramenta no portal de Licenciamento Unificado exige georreferenciamento de imóveis e automatiza a emissão de documentos até o Habite-se

Por Lucas Moraes Publicado em 01/10/2026 às 9:53
Al&eacute;m de acelerar o fluxo, a tecnologia reduz inconsist&ecirc;ncias sobre os limites de im&oacute;veis p&uacute;blicos e privados
Além de acelerar o fluxo, a tecnologia reduz inconsistências sobre os limites de imóveis públicos e privados - ARNALDO CARVALHO/ACERVO JC IMAGEM

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A Prefeitura do Recife iniciou a tramitação 100% digital dos processos de aprovação, parcelamento, medição e regularização de terrenos na capital. Disponível no portal de Licenciamento Unificado, a nova funcionalidade utiliza dados georreferenciados e automatiza a emissão de documentos operacionais, com estimativa de cortar em até 70% o tempo de análise. Com a medida, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SEDUL) fecha o ciclo de digitalização do licenciamento urbanístico na cidade, do lote ao Habite-se.

A mudança altera a dinâmica de trabalho dos profissionais técnicos. Para dar entrada no processo, o levantamento topográfico precisa ser feito presencialmente com equipamentos de precisão conectados à base de Informações Geográficas do Recife (ESIG). A partir da tabela de pontos inserida pelo profissional, o próprio sistema desenha a área e gera automaticamente a planta e o Memorial Descritivo, eliminando a confecção manual dos desenhos.

Além de acelerar o fluxo, a tecnologia reduz inconsistências sobre os limites de imóveis públicos e privados. O modelo atende às diretrizes nacionais de registro imobiliário, como a NBR ABNT 17047:2022 e a Portaria MDR nº 3.242/2022, e servirá como padrão para projetos públicos de infraestrutura — a exemplo de vias, pontes e praças —, criando uma base territorial única para o planejamento urbano do município.

A desburocratização alcança também o registro em cartório. Com o deferimento do processo, a Certidão para Registro no Cartório de Imóveis é emitida de forma automática, sem necessidade de novo pedido. Os dados seguem diretamente para a Secretaria de Finanças (SEFIN) para atualização cadastral, em etapa que deve ser totalmente integrada aos cartórios nas próximas fases do programa.

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