Prefeitura do Recife digitaliza aprovação de terrenos e promete reduzir trâmites em até 70%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova ferramenta no portal de Licenciamento Unificado exige georreferenciamento de imóveis e automatiza a emissão de documentos até o Habite-se

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A Prefeitura do Recife iniciou a tramitação 100% digital dos processos de aprovação, parcelamento, medição e regularização de terrenos na capital. Disponível no portal de Licenciamento Unificado, a nova funcionalidade utiliza dados georreferenciados e automatiza a emissão de documentos operacionais, com estimativa de cortar em até 70% o tempo de análise. Com a medida, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SEDUL) fecha o ciclo de digitalização do licenciamento urbanístico na cidade, do lote ao Habite-se.

A mudança altera a dinâmica de trabalho dos profissionais técnicos. Para dar entrada no processo, o levantamento topográfico precisa ser feito presencialmente com equipamentos de precisão conectados à base de Informações Geográficas do Recife (ESIG). A partir da tabela de pontos inserida pelo profissional, o próprio sistema desenha a área e gera automaticamente a planta e o Memorial Descritivo, eliminando a confecção manual dos desenhos.

Além de acelerar o fluxo, a tecnologia reduz inconsistências sobre os limites de imóveis públicos e privados. O modelo atende às diretrizes nacionais de registro imobiliário, como a NBR ABNT 17047:2022 e a Portaria MDR nº 3.242/2022, e servirá como padrão para projetos públicos de infraestrutura — a exemplo de vias, pontes e praças —, criando uma base territorial única para o planejamento urbano do município.

A desburocratização alcança também o registro em cartório. Com o deferimento do processo, a Certidão para Registro no Cartório de Imóveis é emitida de forma automática, sem necessidade de novo pedido. Os dados seguem diretamente para a Secretaria de Finanças (SEFIN) para atualização cadastral, em etapa que deve ser totalmente integrada aos cartórios nas próximas fases do programa.