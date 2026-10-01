Consórcio Embracon e CNP Seguradora concluem fusão e assumem 3º lugar no mercado nacional

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A união conecta a experiência de 38 anos da Embracon à escala global da CNP Assurances, expandindo a presença comercial em todo o País

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O Consórcio Embracon e a CNP Seguradora concluíram na quarta-feira (30) a combinação de seus negócios no Brasil. A transação, anunciada no final do ano passado e aprovada recentemente pelo Banco Central, cria o terceiro maior grupo do setor de consórcios no país e consolida uma das maiores plataformas de crédito do mercado. Com a fusão, a nova operação assume a terceira posição no segmento imobiliário nacional, somando R$ 76 bilhões em créditos administrados e 10% de participação de mercado. Já na comercialização total de consórcios, a empresa passa a ocupar o segundo lugar no ranking de vendas, com 12,2% do market share.

A união conecta a experiência de 38 anos da Embracon à escala global da CNP Assurances, expandindo a presença comercial por meio de lojas próprias, franquias, canais digitais e parcerias estratégicas. Para os executivos das companhias, o movimento acelera a distribuição de crédito e o acesso ao planejamento financeiro.

"A transação representa um marco para nossa força de vendas e, principalmente, para parceiros e consorciados. Com a união de canais de distribuição, desde as franquias até as modernas plataformas digitais, ampliaremos o acesso a essa ferramenta eficiente de planejamento financeiro", destaca Juarez Antonio da Silva, membro do Conselho de Administração da Embracon.

A integração das estruturas também focará no fortalecimento das equipes e processos internos. Guido Savian Jr., também do Conselho da Embracon diz que o foco "é integrar culturas e processos, garantindo aos colaboradores as melhores ferramentas para inovar".

Pelo lado da CNP Assurances, a transação consolida o Brasil como um de seus mercados mais estratégicos no mundo. Maximiliano Villanueva, CEO da empresa para a América Latina, salienta o alinhamento com os objetivos da multinacional e reforça um modelo que faz parte da história do grupo globalmente, alinhado com o plano estratégico Lead for Impact. "A combinação com a Embracon reúne duas empresas com forte capacidade de distribuição, visão de crescimento sustentável e profundo conhecimento do mercado brasileiro", afirma.

Com o encerramento das etapas regulatórias, o novo grupo avança na integração de suas operações e no atendimento de sua base de clientes.