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Inadimplência de aluguel volta a subir em Pernambuco e atinge 4,38% em agosto

No cômputo geral por tipologia de imóvel em todo o Brasil, os estabelecimentos comerciais continuam registrando os maiores índices de inadimplência

Por Lucas Moraes Publicado em 30/09/2026 às 7:14
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Nos imóveis residenciais com aluguel acima de R$ 13 mil, a taxa de inadimplência saltou de 4,84% em julho para 5,96% em agosto - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

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A inadimplência no pagamento de aluguéis em Pernambuco voltou a registrar alta no mês de agosto, alcançando a taxa de 4,38%. O resultado representa um avanço de 0,15 ponto percentual em relação aos 4,23% apurados em julho. Apesar da elevação mensal, o cenário atual mostra um alívio quando comparado ao mesmo período de 2025, quando o índice era de 4,87%, o que configura um recuo anual de 0,49 ponto percentual. Ainda assim, o estado continua operando com um percentual significativamente superior à média nacional, que ficou em 3,11%.

Os dados fazem parte do Índice de Inadimplência Locatícia (IIL) da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas para os setores imobiliário e condominial.

De acordo com Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica, a alta da inadimplência de aluguel acende um alerta. "Inflação e juros seguem como temas principais em 2026 e podem impactar diretamente o orçamento das famílias e, por consequência, a capacidade de pagamento dos inquilinos”.

No panorama regional, o Nordeste manteve o topo do ranking de inadimplência do país, posição que ocupa desde fevereiro deste ano. A taxa da região subiu de 4,88% em julho para 5,07% em agosto. O Norte ocupa a segunda posição, com 4,35% (ante 4,04% no mês anterior), seguido pelo Sudeste, que passou de 2,78% para 2,86%, e pelo Sul, que subiu levemente de 2,67% para 2,70%. Na contramão dos demais territórios, o Centro-Oeste apresentou retração ao passar de 2,80% para 2,60%, assumindo o indicador mais baixo do Brasil.

Ao detalhar os tipos de locação no Nordeste, os contratos comerciais lideram os atrasos na região, fechando o mês em 6,92% — valor que, apesar de elevado, reflete uma ligeira melhora em relação aos 7,18% de julho. Já as casas residenciais nordestinas viram o não pagamento subir de 5,59% para 6,00%, enquanto a inadimplência nos apartamentos avançou de 3,44% para 3,87%.

Em escala nacional, os imóveis de menor valor contratual são os mais afetados pelo descumprimento dos pagamentos. Os aluguéis comerciais de até R$ 1 mil atingiram 7,65% de inadimplência em agosto, após alta de 0,38 ponto percentual. Na mesma faixa de preço, os imóveis residenciais chegaram a 6,13%, com acréscimo de 0,14 ponto percentual sobre o mês anterior.

“Os aluguéis mais baixos, em ambos os tipos de imóveis, acabam sendo impactados pela sensibilidade econômica das micro e pequenas empresas, que enfrentam desafios financeiros nesse início de jornada, e das famílias de menor renda em detrimento ao custo de vida”, explica Gonçalves.

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O estudo também identificou oscilações nas faixas de renda mais elevadas no país. Nos imóveis residenciais com aluguel acima de R$ 13 mil, a taxa de inadimplência saltou de 4,84% em julho para 5,96% em agosto. Por outro lado, no segmento comercial dessa mesma faixa de valor, houve uma leve retração de 0,05 ponto percentual, encerrando em 4,50%. Os menores índices de atraso no país foram observados nas residências com aluguel entre R$ 3 mil e R$ 5 mil (1,64%) e nos pontos comerciais de R$ 2 mil a R$ 3 mil (3,48%).

No cômputo geral por tipologia de imóvel em todo o Brasil, os estabelecimentos comerciais continuam registrando os maiores índices de inadimplência, passando de 4,17% para 4,22%. As casas permaneceram praticamente estáveis, variando de 3,29% para 3,30%, ao passo que os apartamentos mantiveram a maior regularidade do mercado, registrando 2,13% de atrasos frente aos 2,14% marcados no mês anterior.

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Lucas Moraes

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