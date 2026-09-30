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Financiamentos imobiliários do SBPE atingem R$ 17 bilhões em agosto e acumulam alta de 37,5% em 2026

Apesar da desaceleração em relação a julho, volume financiado de janeiro a agosto chega a R$ 132,5 bilhões; saques, porém, continuam no radar

Por Lucas Moraes Publicado em 30/09/2026 às 14:24
Ao fim de agosto, o saldo total das cadernetas ficou em R$ 757,2 bilh&otilde;es, registrando queda de 0,62% em rela&ccedil;&atilde;o a julho e recuo de 0,63% na compara&ccedil;&atilde;o interanual
Ao fim de agosto, o saldo total das cadernetas ficou em R$ 757,2 bilhões, registrando queda de 0,62% em relação a julho e recuo de 0,63% na comparação interanual - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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O mercado de crédito imobiliário com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registrou R$ 16,97 bilhões em financiamentos durante o mês de agosto de 2026. O levantamento, divulgado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), aponta um crescimento de 46,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o terceiro melhor desempenho para um mês de agosto em 25 anos.

O resultado mensal, no entanto, representou um recuo de 19% em comparação ao volume financiado em julho, sinalizando uma acomodação do mercado após um ciclo de forte expansão. A despeito do ajuste pontual, a trajetória acumulada no ano permanece em ritmo acelerado. Entre janeiro e agosto, o crédito imobiliário via SBPE somou R$ 132,5 bilhões, avanço de 37,5% frente ao mesmo período de 2025. No recorte dos últimos 12 meses, os aportes para aquisição e construção de imóveis atingiram R$ 192,4 bilhões, crescimento de 20,2%.

A movimentação refletiu-se diretamente no número de contratos firmados. Em agosto, foram financiados 46,8 mil imóveis entre operações de aquisição e construção — valor 19,2% inferior ao de julho, mas 27,5% acima do registrado em agosto de 2025. Trata-se da sexta maior quantidade de unidades financiadas para o mês na série histórica. Com isso, o acumulado dos primeiros oito meses do ano alcançou 384,6 mil imóveis viabilizados, alta de 35,9% na comparação anual, enquanto o total de 12 meses encerrou agosto com 559,2 mil unidades.

O dinamismo do setor contrasta com os gargalos observados na captação de recursos. A caderneta de poupança SBPE voltou a apresentar saldo negativo em agosto, com retiradas superando os depósitos em R$ 9,5 bilhões — um agravamento em relação ao déficit de R$ 4,7 bilhões registrado no mesmo mês do ano anterior. No acumulado de 2026, a saída líquida chegou a R$ 47,0 bilhões, montante ligeiramente inferior aos R$ 48,3 bilhões perdidos no mesmo intervalo de 2025.

Ao fim de agosto, o saldo total das cadernetas ficou em R$ 757,2 bilhões, registrando queda de 0,62% em relação a julho e recuo de 0,63% na comparação interanual. A persistência dos saques reitera a necessidade de debates sobre a sustentabilidade das fontes de financiamento para o setor habitacional, em um cenário ainda influenciado por taxas de juros elevadas e rigor na concessão de crédito.

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Em contrapartida à expansão das operações vinculadas à poupança, os financiamentos com recursos livres mantêm trajetória de queda. Esse segmento movimentou R$ 1,31 bilhão em agosto, registrando retração de 1% ante julho e expressivo declínio de 63,3% em relação a agosto de 2025. No acumulado do ano, a modalidade soma R$ 11,15 bilhões, volume 33,9% inferior ao do mesmo período do ano passado. Em quantidade de imóveis, o financiamento por funding livre viabilizou 8,5 mil unidades no mês e 62,1 mil no ano, acumulando queda de 35,5% até agosto.

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