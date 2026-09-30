fechar
Metro Quadrado | Notícia

Construção civil impulsiona ocupação com ganho de 306 mil trabalhadores

Esse desempenho positivo da construção civil contribuiu diretamente para que a população ocupada total do país atingisse o recorde de 103,5 milhões

Por Lucas Moraes Publicado em 30/09/2026 às 7:28
Em contrapartida, na compara&ccedil;&atilde;o anual &mdash; frente ao trimestre encerrado em agosto de 2025 &mdash;, o contingente de trabalhadores na constru&ccedil;&atilde;o civil manteve-se est&aacute;vel
Em contrapartida, na comparação anual — frente ao trimestre encerrado em agosto de 2025 —, o contingente de trabalhadores na construção civil manteve-se estável - RODOLFO LOEPERT

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou um avanço expressivo para o setor da construção civil no trimestre móvel de junho a agosto de 2026. O segmento destacou-se como uma das principais forças do mercado de trabalho ao registrar alta de 4,1% na população ocupada em relação ao trimestre anterior (março a maio de 2026), o que representou uma incorporação líquida de 306 mil trabalhadores ao setor.

Esse desempenho positivo da construção civil contribuiu diretamente para que a população ocupada total do País atingisse o recorde de 103,5 milhões de pessoas, reduzindo a taxa geral de desocupação nacional para 5,3% no período.

Em contrapartida, na comparação anual — frente ao trimestre encerrado em agosto de 2025 —, o contingente de trabalhadores na construção civil manteve-se estável. Esse comportamento estatístico reflete um movimento de aceleração do setor ao longo de 2026, impulsionado por novas obras e empreendimentos, recuperando patamares em relação ao ano anterior e consolidando sua relevância na geração de postos de trabalho no País.

Leia também

Imposto em LCIs põe em risco acesso à casa própria
TRIBUTAÇÃO

Imposto em LCIs põe em risco acesso à casa própria
Recife mantém a maior taxa de valorização de imóveis do Brasil
PREÇOS

Recife mantém a maior taxa de valorização de imóveis do Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Moraes

Lucas Moraes

lmoraes@jc.com.br