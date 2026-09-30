Construção civil impulsiona ocupação com ganho de 306 mil trabalhadores

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Esse desempenho positivo da construção civil contribuiu diretamente para que a população ocupada total do país atingisse o recorde de 103,5 milhões

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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou um avanço expressivo para o setor da construção civil no trimestre móvel de junho a agosto de 2026. O segmento destacou-se como uma das principais forças do mercado de trabalho ao registrar alta de 4,1% na população ocupada em relação ao trimestre anterior (março a maio de 2026), o que representou uma incorporação líquida de 306 mil trabalhadores ao setor.

Esse desempenho positivo da construção civil contribuiu diretamente para que a população ocupada total do País atingisse o recorde de 103,5 milhões de pessoas, reduzindo a taxa geral de desocupação nacional para 5,3% no período.

Em contrapartida, na comparação anual — frente ao trimestre encerrado em agosto de 2025 —, o contingente de trabalhadores na construção civil manteve-se estável. Esse comportamento estatístico reflete um movimento de aceleração do setor ao longo de 2026, impulsionado por novas obras e empreendimentos, recuperando patamares em relação ao ano anterior e consolidando sua relevância na geração de postos de trabalho no País.