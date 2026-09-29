Tenda entra no faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida
O projeto, em Patamares, um dos bairros mais valorizados da capital baiana, e visa preencher uma lacuna para imóveis na faixa de R$ 400 mil
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A Construtora Tenda, referência em habitação popular no Brasil, oficializou sua entrada na Faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com o lançamento do Aruna Patamares, em Salvador (BA). O empreendimento possui um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 500 milhões e marca a expansão da atuação da companhia rumo ao mercado imobiliário voltado para a classe média.
O projeto está situado em Patamares, um dos bairros mais valorizados da capital baiana, e visa preencher uma lacuna identificada pela empresa para imóveis na faixa de R$ 400 mil. Como a região concentrou predominantemente lançamentos de alto padrão nos últimos anos, a oferta diminuiu para famílias que buscam aliar boa localização, qualidade construtiva e condições de pagamento mais acessíveis.
De acordo com o diretor regional da Tenda, Rodrigo Hissa, o movimento representa uma estratégia importante para alcançar um segmento com expressivo potencial de crescimento. O executivo destaca que o projeto combina atributos exigidos pelo público de maior renda — como vista privilegiada, vasta área de lazer e foco em bem-estar — às condições competitivas de compra oferecidas pela construtora.
A estrutura do Aruna Patamares abrigará quatro torres, somando 1.143 apartamentos de dois quartos, todos equipados com varanda a partir do primeiro pavimento. O projeto conta com parceria da arquiteta e paisagista Roberta Ventura e traz como destaque um boulevard central integrado a áreas verdes e de convivência. A infraestrutura de lazer inclui piscinas adulto e infantil, espaço fitness, quadra de areia, salão de festas e espaço família, desenhados para integrar a rotina de moradia ao conceito wellness.