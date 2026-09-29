Recife sedia V Congresso de Gestão Condominial para capacitar síndicos e administradores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O evento surge como um espaço para a capacitação técnica, troca de experiências e redução de riscos na tomada de decisões condominiais

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O setor de gestão condominial se prepara para debater as transformações e exigências que vêm moldando a rotina de síndicos e administradores no mercado atual. Diante do cenário de constante atualização em legislação, tecnologia e segurança, o Secovi-PE promove, no dia 2 de outubro, o V Congresso de Gestão Condominial, que será realizado das 8h às 17h30, no Teatro RioMar, no Recife.

O evento surge como um espaço para a capacitação técnica, troca de experiências e redução de riscos na tomada de decisões. As discussões visam orientar os gestores em relação a responsabilidades que abrangem desde a preservação do patrimônio e a segurança das edificações até questões trabalhistas, jurídicas e de mediação de conflitos entre moradores.

Destacando a dimensão do encontro, a vice-presidente do Secovi-PE e integrante da comissão organizadora, Martha Ponzi, que fará a abertura oficial, ressalta a força da integração profissional. “Além de discutir tendências e práticas de mercado que dão lucro e eficiência, teremos networking de alto impacto, para trocar experiências com quem vive os mesmos desafios, fechar parcerias estratégicas e se conectar com os melhores fornecedores. Também demonstraremos a representatividade do nosso mercado local, um setor que gera um grande movimento econômico e social em Pernambuco, pois gestão de excelência não se faz isolado, se faz em comunidade”, aponta a executiva.

Um dos momentos mais aguardados desta quinta edição é o primeiro painel jurídico da história do congresso. Os debates serão conduzidos pelo coordenador jurídico do Secovi-PE e procurador jurídico do Creci-PE, Márcio Miranda; pela presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-PE, Érika Lócio; e pelo advogado André Luiz Junqueira, sócio de escritório de atuação nacional com sede no Rio de Janeiro. A pauta jurídica trará temas urgentes do cotidiano imobiliário, como a instalação de infraestrutura para veículos elétricos, o cumprimento de normas técnicas, a segurança do trabalho e os conflitos de vizinhança.

A programação traz ainda discussões focadas no futuro da profissão e na modernização dos processos. Rafael Bernardes, cofundador do SíndicoLab, apresentará as aplicações práticas da inteligência artificial no dia a dia da gestão. Já a síndica e advogada especialista em Direito Condominial, Vanessa Munis, abordará o perfil do “síndico do futuro”, que precisa aliar competências estratégicas, comportamentais, jurídicas e administrativas.

A vertente comportamental e a preservação das estruturas física e mental dos ambientes coletivos também ganham espaço na programação. O psicólogo Jairo Martiniano tratará do desenvolvimento de liderança positiva e da construção de ambientes saudáveis nas comunidades condominiais. No âmbito técnico e da engenharia diagnóstica, a engenheira civil Priscila Wellten, especialista em Patologias das Construções, orientará o público sobre Inspeção e Laudo Predial, tópicos fundamentais para a preservação patrimonial e para a mitigação da responsabilidade civil do síndico.

As inscrições já estão abertas pelo hotsite do evento no portal do Secovi-PE, com acesso gratuito para associados ao sindicato e investimento de R$ 300 para os demais interessados.