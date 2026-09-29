Recife mantém a maior taxa de valorização de imóveis do Brasil

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O desempenho do Recife também se reflete no acumulado de janeiro a agosto de 2026, período no qual a cidade liderou o ranking nacional

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O mercado de imóveis residenciais no Brasil deu sinais mistos no mês de agosto. O Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) avançou 0,87% na comparação mensal, acelerando em relação ao resultado de julho (0,61%). No entanto, a taxa acumulada em 12 meses manteve a trajetória de desaceleração pelo quinto mês consecutivo, passando de 15,78% para 14,73%. No topo absoluto dessa movimentação nacional, Recife se consolida como o principal destaque de valorização do País.

Na capital pernambucana, os preços dos imóveis apresentaram uma variação mensal de 1,44% em agosto. Embora o ritmo mensal tenha ficado ligeiramente abaixo do mês anterior (1,45%), a cidade manteve a maior taxa de valorização acumulada em 12 meses entre todas as capitais pesquisadas no Brasil, alcançando o patamar de 25,81%. O desempenho do Recife também se reflete no acumulado de janeiro a agosto de 2026, período no qual a cidade liderou o ranking nacional com uma alta expressiva de 12,04%.

O panorama no Nordeste, contudo, reflete comportamentos bastante heterogêneos entre as capitais. Enquanto o Recife lidera o movimento com folga, Salvador registrou a segunda maior taxa acumulada em 12 meses na região, atingindo 19,20%, acompanhada por uma oscilação mensal de -0,01% em agosto — uma desaceleração da queda observada em julho (-0,16%). Já o mercado de Fortaleza apresentou o menor resultado acumulado em 12 meses de todo o levantamento nacional, somando apenas 8,63%, com variação mensal de 0,45% em agosto e o menor acumulado do ano no país (2,59%).

No restante do País, a dinâmica imobiliária variou entre acelerações pontuais e acomodação de preços. No Sul, Curitiba figurou como a única capital a registrar retração no mês de agosto, com queda de -0,23%, embora sustentando um expressivo acumulado de 21,19% em 12 meses. Por outro lado, Porto Alegre registrou a maior alta mensal do país no período, com avanço de 1,66% e acumulado anual de 16,66%.

No Centro-Oeste, Brasília acelerou o ritmo mensal para 0,93% (acumulando 18,41% em 12 meses), enquanto Goiânia desacelerou para 0,50% no mês, mas fechou o período de 12 meses em 11,72%. Já a região Sudeste sinalizou uma acomodação clara na pressão dos preços. As três capitais pesquisadas registraram taxas acumuladas no ano bem abaixo da média nacional: São Paulo acumulou 5,57% no ano (12,54% em 12 meses), o Rio de Janeiro somou 5,46% (10,81% em 12 meses) e Belo Horizonte teve alta de 5,37% no ano (13,07% em 12 meses), mesmo após registrar forte alta mensal de 1,65% em agosto.

No acumulado nacional do ano, de janeiro a agosto de 2026, o IGMI-R avançou 6,56%. Trata-se de um ritmo inferior aos registrados nos mesmos períodos de 2025 (10,19%) e 2024 (9,00%), embora permaneça acima do padrão observado na maior parte da primeira metade da série histórica.

IGMI-R, custos, aluguel e inflação

Mesmo em desaceleração no acumulado em 12 meses (14,73%), a valorização dos preços de venda das residências continua superando com folga os demais indicadores econômicos do setor e a inflação oficial do país.

Em relação aos custos da construção civil, medidos pelo Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), a diferença encurtou para 8,17 pontos percentuais em agosto, já que o INCC-M subiu levemente para 6,56% em 12 meses. Frente ao Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), que ficou praticamente estável em 5,09%, o IGMI-R sustentou uma distância de 9,64 pontos percentuais, mostrando que os preços dos imóveis de venda continuam subindo em ritmo significativamente superior ao dos aluguéis.

Ao comparar o avanço imobiliário de 14,73% com a inflação medida pelo IPCA (4,22% no acumulado de 12 meses), o mercado residencial brasileiro entregou um ganho real estimado em 10,09%. O dado confirma que os preços dos imóveis continuam avançando acima do nível geral de preços da economia nacional, impulsionados pela forte valorização de praças como o Recife, Porto Alegre e Curitiba.