Paiva: Rio Ave aposta em aptos de até 671 m² e VGV de R$ 240 mi em condomínio-boutique
O projeto na Reserva do Paiva aposta na exclusividade e na baixa densidade, reunindo apenas 40 unidades residenciais distribuídas em duas torres
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A Rio Ave anunciou o lançamento do condomínio-boutique Aura Paiva, residencial de altíssimo padrão com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 240 milhões. Localizado à beira-mar da Reserva do Paiva — o primeiro e único bairro planejado de Pernambuco —, o empreendimento é desenvolvido em parceria com o Grupo Ricardo Brennand e reforça a sofisticação do mercado imobiliário premium no Litoral Sul pernambucano.
O projeto aposta na exclusividade e na baixa densidade, reunindo apenas 40 unidades residenciais distribuídas em duas torres de térreo mais sete pavimentos: a Torre Alba, com duas unidades por andar (totalizando 16 unidades), e a Torre Brisa, com três apartamentos por andar (somando 24 unidades). Todas as opções contam com metragens superiores a 200 m², quatro vagas de garagem, hall privativo, elevadores com duas portas, pé-direito de 3,24 metros e churrasqueira a carvão com exaustão. As tipologias dividem-se entre apartamentos tipo (de 223 m² a 305 m²), coberturas duplex (de 317 m² a 441 m²) e os gardens duplex (de 531 m² a 671 m²), estes últimos equipados com piscinas privativas e acesso direto ao box de garagem.
Segundo o vice-presidente da Rio Ave, Victor Amadheu, o projeto reflete o amadurecimento da região como endereço de moradia de alta qualidade. "O Aura é a materialização de uma moradia ímpar, numa localidade que vem amadurecendo como destino residencial de qualidade, com conforto, bem-estar, tranquilidade e infraestrutura".
Entre os principais diferenciais do Aura Paiva, destaca-se a localização na porção mais consolidada e comercial do bairro, próximo ao centro estratégico, à escola Santa Maria, ao complexo empresarial e ao hotel Vila Galé.
Com assinatura do escritório Polígonos na arquitetura e de Luiz Vieira no paisagismo, a estrutura de lazer e convivência ocupa um terreno de mais de 10 mil metros quadrados e traz inovações para o bairro, como a primeira quadra de squash da área, um espaço Wellness 360° (com piscina indoor aquecida, sauna, banheira de crioterapia e hidromassagem) e um mirante com firepit de frente para o mar. O lazer inclui ainda piscina semiolímpica com borda infinita, áreas gourmet, academia, pet wash e infraestrutura para carregamento de veículos elétricos em todas as vagas.
O empreendimento também nasce com chancela ambiental internacional, tendo conquistado a certificação Edge, desenvolvida pelo Banco Mundial em parceria com a IFC. Os dados apontam uma economia projetada de 35% no consumo de energia, 25,7% no uso de água e 20% na emissão de carbono incorporado aos materiais de construção, consolidando a proposta de unir luxo, inovação e sustentabilidade à beira-mar.