Imposto em LCIs põe em risco acesso à casa própria

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Embora as aplicações sigam isentas, as instituições financeiras já trabalham com a perspectiva de mudanças, acompanhando as investidas do governo

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A possível revisão da isenção do Imposto de Renda aplicada às Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) voltou a movimentar o mercado financeiro e colocou em xeque uma das principais vantagens competitivas desses títulos para pessoas físicas. Embora as aplicações sigam isentas no momento, as instituições financeiras já trabalham com a perspectiva de mudanças, acompanhando as investidas do governo para tributar esses papéis em contraponto aos da dívida pública.

A atratividade do benefício fiscal dá margem aos números atuais. Com a taxa CDI fixada em 13,65% ao ano, uma LCI ou LCA pagando 90% do indicador gera um rendimento líquido de aproximadamente 12,21% ao ano. Para alcançar esse mesmo resultado no mesmo período, um investimento sujeito à tributação precisaria entregar um rendimento bruto de 14,79% ao ano, considerando a alíquota de 17,5% de Imposto de Renda e a ausência de outras taxas. Essa disparidade explica a aceleração na busca por esses títulos antes de uma eventual alteração nas regras.

Por trás do debate fiscal, existe uma disputa direta pela poupança dos investidores no segmento de renda fixa. Os estoques de LCI e LCA já ultrapassam a marca de R$ 1 trilhão e concorrem diretamente com os títulos do Tesouro Direto. A leitura do governo é que a isenção tributária confere uma vantagem desproporcional aos papéis bancários, elevando o prêmio de risco exigido pelo mercado para financiar a dívida pública.

Estima-se que a renúncia fiscal associada a LCI, LCA, CRI e CRA alcance R$ 31,7 bilhões por ano. O custo total do benefício, contudo, é projetado em cerca de R$ 60 bilhões anuais, dos quais R$ 40 bilhões decorrem dos juros adicionais pagos pelo Tesouro Nacional para atrair compradores. A intenção da União ao tributar os títulos bancários é baratear o custo da sua própria dívida.

Contudo, os efeitos práticos da mudança ocorreriam de forma gradual. Em julho de 2026, a Dívida Pública Federal atingiu R$ 9,289 trilhões, sendo que 45,2% desse montante — cerca de R$ 4,2 trilhões — encontra-se em títulos pré-fixados e indexados à inflação. É exatamente nessa fatia que o alívio nas taxas de novas emissões seria sentido. Simulações indicam que cada corte de 1 ponto percentual no custo de emissão desses papéis pode gerar uma economia anual de R$ 42 bilhões a longo prazo. No primeiro ano, no entanto, a economia ficaria restrita a cerca de R$ 10 bilhões, visto que as emissões antigas mantêm as regras vigentes até o vencimento.

A movimentação exige cautela do mercado, que já começa a reajustar suas expectativas. “Se bancos e investidores passarem a precificar a possibilidade de perda da isenção, as taxas das novas emissões de LCI e LCA podem ser ajustadas antecipadamente. Para as instituições, o desafio será encontrar uma remuneração que preserve a demanda sem encarecer excessivamente a captação. Para o investidor, isso significa que a comparação entre os papéis pode mudar antes mesmo de uma nova regra chegar à carteira. Esse movimento de reprecificação é tão importante quanto a própria discussão do imposto”, explica Fábio Murad, consultor da Wiser Asset.

Por outro lado, entidades setoriais alertam para os impactos colaterais na economia real. A Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP) já destacou o papel estratégico das LCIs para o financiamento habitacional, sobretudo em um momento em que a caderneta de poupança sofre com a retração de saques. A entidade ressalta que as LCIs surgiram como uma alternativa robusta para conter o aumento nas taxas dos financiamentos e viabilizar a aquisição da casa própria.

Para os setores imobiliário e do agronegócio, o fim da isenção deve se traduzir em repasses diretos ao consumidor e ao produtor. Executivos do setor habitacional projetam que uma alíquota de apenas 5% sobre as LCIs poderia elevar o custo do crédito em até 0,8 ponto percentual.

Diante disso, a ABECIP defende que o instrumento não seja encarado apenas sob a ótica do investimento financeiro, reiterando que qualquer aumento de custo comprometerá o acesso à moradia e o dinamismo de um setor fundamental para o desenvolvimento econômico do país. A associação afirma que segue apresentando dados técnicos e propostas para garantir uma solução equilibrada que preserve a atratividade do título e o fluxo de crédito no Brasil.

O TAMANHO DA LCI NO BRASIL

As LCIs somaram R$ 544 bilhões em estoque ao final do primeiro semestre de 2026, um crescimento de 20% na comparação com o primeiro semestre do ano anterior. Em junho de 2025, o montante registrado era de R$ 454 bilhões.