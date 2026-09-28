Tintas Iquine anuncia Caroá e Jatobá como as Cores do Ano 2027
A seleção foi fruto de um estudo conduzido em parceria com o escritório inglês Studio Justine Fox, consultoria internacional que antecipa tendências
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Com o mote “do Brasil para o Brasil”, a Tintas Iquine, maior indústria de tintas do país com capital 100% nacional, anunciou a escolha de duas tonalidades centrais como as Cores do Ano para 2027: o Caroá, um tom verde suave e caloroso, e o Jatobá, um verde escuro e profundo. A proposta une a leveza de um tom suave à solidez de uma tonalidade marcante, transformando a riqueza dos biomas nacionais em uma atmosfera de pertencimento e aconchego.
A seleção das cores foi fruto de um estudo conduzido em parceria com o escritório inglês Studio Justine Fox, consultoria internacional reconhecida por conectar psicologia das cores, comportamento, arquitetura e cultura em processos que antecipam tendências globais. Em sintonia com as aspirações contemporâneas de expressão pessoal e autenticidade nos espaços, a Iquine definiu o "Maximalismo Curado" — traduzido como "um exagero organizado" — como o pilar estético central para o ano.
Segundo a empresa, a revelação é marcada pela celebração da expressão viva e da pluralidade brasileira. Leonardo Vasconcelos, diretor comercial e de marketing da Tintas Iquine, explica que o Brasil é vasto e rico demais para ser traduzido em uma única cor, motivo pelo qual a marca apostou em duas tonalidades. A intenção é convidar o público a se reconectar com suas raízes e levar para dentro de casa uma atmosfera viva, acolhedora e cheia de história, valorizando a força dos contrastes e a harmonia da diversidade.
As duas Cores do Ano de 2027 estabelecem um diálogo sobre a resiliência nacional, refletindo a capacidade de florescer mesmo no árido e a força de raízes profundas. A tonalidade Caroá (1540 M) é inspirada na planta nativa da Caatinga, famosa por sua força ao crescer no solo seco sob o sol intenso do semiárido. Cuja fibra é historicamente utilizada por artesãos na confecção de artefatos e redes de pesca, a planta simboliza a singularidade e a engenhosidade brasileiras. Já o tom Jatobá (1542 C) remete à grandiosidade da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica, sendo sinônimo de enraizamento seguro, força natural e acolhimento diante da crise global de solidão, oferecendo uma base repousante para os espaços contemporâneos.
Para desdobrar essa visão em escolhas reais de decoração, a Tintas Iquine estruturou três paletas complementares que sugerem proporções para harmonizar os tons nos ambientes.
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Pedra e Brisa: inspira-se em paisagens florestais costeiras e aposta na clareza e na calma mineral para criar um espaço cognitivo livre de desordem visual. A cartela reúne tonalidades suaves como o azul de Parecis, o frescor cinza-esverdeado de Tororó, a névoa profunda de Galena e a leveza clara de Marujada.
Terra e Traço: celebra o modernismo tropical, trazendo a solidez da terra por meio de tons terrosos, quentes e profundos. Como a tradução cromática mais expressiva do Maximalismo Curado, essa composição envolve cores vibrantes como o amarelo luminoso de Manga, o calor sensorial de Cravo e as profundezas de argila presentes em Caipora e Jaqueira.
Canto e Calor: traduz a energia cultural do país, desde a vivacidade do forró até os rodopios do samba. Como uma combinação de vibração e contrastes ativos, traz em sua composição tons marcantes como o rosa de Açucena, o vermelho profundo de Forró e o azul-turquesa de Praia do Francês.