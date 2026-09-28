Da Europa ao Brasil: o despejo de Idosa em Madri e a busca por soluções que viram mais problemas
A Europa testemunhou uma escalada inflacionária nos preços de locação, impulsionada em grande medida pela rápida conversão de imóveis
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O dramático despejo de Maricarmen Abascal, uma idosa de 87 anos que teve de deixar o imóvel onde viveu por sete décadas no bairro de Abasto, em Madri (Espanha), acendeu o alerta no debate sobre a crise habitacional. O caso ocorreu após o apartamento ser adquirido por uma gestora imobiliária e o aluguel saltar de 500 para 2.650 euros por mês — uma alta de 430% promovida de maneira insensível pela empresa. O episódio ilustra o ponto cruel do mercado de locação, mas seria um erro encarar o drama como um evento isolado ou solúvel com decisões interventoras. Mesmo sem o desfecho trágico vivido na capital espanhola, a conta do aluguel continuaria subindo ano a ano, fruto de um descompasso estrutural entre a oferta de imóveis e o crescimento dos custos de vida - que precisa de uma solução muito mais complexa.
Nos últimos anos, a Europa testemunhou uma escalada inflacionária nos preços de locação, impulsionada em grande medida pela rápida conversão de imóveis residenciais em acomodações de curta temporada (shortstay). Segundo o relatório da autoridade estatística da União Europeia (Eurostat), os aluguéis no bloco europeu acumulam uma alta superior a 23% nos últimos dez anos, com picos de valorização que ultrapassam 50% em capitais fortemente turísticas. Em contrapartida, os salários médios no velho continente cresceram a um ritmo bem mais modesto de aproximadamente 14% no mesmo período.
A disparidade acerta em cheio os aposentados e pensionistas, cujos proventos passam por reajustes tímidos vinculados a índices inflacionários oficiais — que em países como a Espanha variaram em torno de 2% a 3% ao ano —, incapazes de acompanhar o ritmo vertiginoso da especulação imobiliária em áreas urbanas consolidadas.
O cenário brasileiro espelha essa mesma assimetria. Dados do Índice FipeZAP mostram que o preço do aluguel residencial no Brasil acumula altas sucessivas de quase 10% em 12 meses, um ritmo que representa mais do que o dobro da inflação oficial medida pelo IPCA (4,2%) e supera com larga margem o reajuste do salário mínimo, que variou em torno de 6,9%.
Não bastasse os custos, em capitais e polos turísticos nacionais, a proliferação do aluguel por temporada via plataformas digitais como o Airbnb drenou o estoque de habitações para locação residencial permanente, forçando o trabalhador e o aposentado brasileiro a comprometerem até 50% de seus rendimentos apenas para manter um teto, com opções mais escassas.
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Diante do desgaste social, a tentação de recorrer ao congelamento de preços ou a restrições drásticas ao mercado surge como atalho. A experiência europeia, contudo, demonstra que intervenções estatais e punitivas não resolvem o problema e costumam surtir o efeito oposto. O governo da Espanha, liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, prometeu apresentar um decreto-lei de emergência com o objetivo de frear a escalada nos preços e aliviar a crise habitacional que atinge o país.
A fixação de limites rígidos, no entanto, reduz a segurança jurídica, afasta investidores, desencoraja a manutenção dos imóveis e empurra proprietários para o mercado informal ou para a venda definitiva, encolhendo ainda mais a oferta de locação disponível.
O caminho sustentável para equilibrar a balança da moradia não passa pelo estrangulamento das regras de mercado, mas pelo estímulo ativo ao aumento e à diversificação da oferta. É indispensável estruturar políticas públicas de habitação capazes de fomentar o mercado de Habitação de Interesse Social (HIS) e de proporcionar condições reais para que as famílias de média e baixa renda possam adquirir a casa própria ou acessar aluguéis sociais protegidos.
Em vez de enxergar o shortstay e as plataformas como vilões únicos a serem erradicados, a gestão urbana precisa atuar na regulação inteligente combinada ao incentivo de um mix imobiliário eficiente. Garantir o direito fundamental à moradia exige ampliação de estoque, atração de investimentos para locação social e combate ao déficit habitacional pela base. Somente uma oferta ampla e diversificada conseguirá proteger os mais vulneráveis de abusos e favorecer equilíbrio ao mercado imobiliário.