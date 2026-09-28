Com tecnologia de concreto moldado, ACLF acelera obras do Star Concept Living em Caruaru
O dinamismo no canteiro é viabilizado pelo uso do método de concreto moldado "in loco". A tecnologia construtiva otimiza prazos e custos
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As obras do Star Concept Living avançam em Caruaru e marcam a consolidação do novo projeto da ACLF Empreendimentos no Agreste pernambucano. O residencial, situado no bairro de Indianópolis — uma das zonas de maior expansão e valorização da cidade —, já tem sua primeira torre com mais de 50% das estruturas erguidas, enquanto os trabalhos avançam para o levantamento da segunda torre.
O dinamismo no canteiro é viabilizado pelo uso do método de concreto moldado “in loco”. A tecnologia construtiva otimiza prazos e custos, além de abrir margem para a antecipação na entrega das chaves.
Segundo a construtora, a escolha da técnica reflete uma postura de associar "eficiência, qualidade, inovação e sustentabilidade" aos projetos da marca.
Flexibilidade e estrutura urbana
O projeto do Star Concept Living reúne unidades de 71 metros quadrados com foco na adaptabilidade do espaço. O desenho das plantas foi planejado para oferecer liberdade de personalização aos moradores, permitindo reconfigurações internas de acordo com a necessidade de cada perfil familiar.
Além dos apartamentos, o condomínio aposta em uma infraestrutura de convivência pensada para concentrar serviços e lazer no próprio endereço. A área comum inclui espaços para práticas esportivas, área infantil e infraestrutura dedicada a pets; área de coworking e ambientes sociais integrados para o cotidiano; e vista panorâmica voltada para a Serra Negra, elemento natural que agrega valor à localização.
Com o avanço das estruturas, o empreendimento reforça a presença da ACLF na região, apostando na combinação entre métodos construtivos modernos e soluções urbanas de uso misto para o mercado imobiliário do interior do estado.