Da tradição Tecla ao Built to Suit: como a engenharia sob medida remodela as grandes construções

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Um dos pontos de destaque foi a experiência da Tecla na execução de projetos icônicos do Recife, como o empreendimento do Novotel Recife Marina

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A consolidação do modelo de construção built to suit (BTS) e a busca por inovações tecnológicas no canteiro de obras para contornar a escassez de mão de obra foram os principais temas debatidos na edição do videocast Metro Quadrado, veiculado no canal JC Play nesta quinta-feira (24). O programa é apresentado pelo jornalista Lucas Moraes, titular da coluna homônima do Jornal do Commercio, e pelo advogado especialista em direito patrimonial e imobiliário Amadeu Mendonça, do escritório Tizei Mendonça Advogados Associados. O episódio contou com a participação do engenheiro Rogério Castro Silva, diretor da construtora Tecla, que celebrou os 53 anos de atuação da empresa no mercado pernambucano.

Durante a conversa, o convidado explicou como a diversificação de nichos permitiu que a empresa atravessasse diferentes ciclos e momentos de crise econômica ao longo das décadas. Ele ressaltou que a atuação em obras sob demanda e a entrada no segmento corporativo sob medida foram fundamentais para a longevidade da construtora. “A gente sempre atuou em três mercados: o real estate, obras para terceiros e, a partir de 2005, começamos o built to suit. Essa eu acho que é a receita para estar vivo até hoje”, afirmou Rogério Castro Silva.

O advogado Amadeu Mendonça ponderou que o modelo BTS exige especialização e estratégia, mas desponta como uma solução eficiente no cenário econômico atual. “É uma diversificação e, ao mesmo tempo, são mercados bem nichados, porque o built to suit é algo muito específico. Sobretudo nesse mercado de juros altos, a empresa não precisa mobilizar tanto capital na construção de um empreendimento. O modelo traz a construtora desenvolvedora para fazer aquele projeto e diluir o custo ao longo de 15 ou 20 anos junto com o aluguel”, observou Amadeu Mendonça.

Um dos pontos de destaque da entrevista foi a experiência da Tecla na execução de projetos icônicos do Recife, como o empreendimento do Novotel Recife Marina. O convidado relembrou a complexidade da obra no centro da capital, destacando os desafios de engenharia na área do antigo mola do porto e as exigências técnicas impostas pelo formato inclinado da edificação. Para viabilizar a construção dentro do prazo, a construtora recorreu ao uso de banheiros prontos modulares — estruturas produzidas em fábrica que chegam ao canteiro totalmente acabadas.

“Nós trouxemos o banheiro pronto. O banheiro vem absolutamente pronto; como nós costumamos dizer, o hotel só colocou a toalha e o papel higiênico. Funcionou espelho, luminária, porta, bacia, hidráulica, tudo. O hotel está entregue e nunca teve algum problema de banheiro. Na estrutura metálica e no banheiro pronto, a velocidade é outra e a qualidade também”, explicou Rogério Castro Silva.

A adoção de métodos industrializados, como estruturas metálicas, divisórias em drywall e ambientes pré-fabricados, também surge como resposta à escassez de trabalhadores jovens na construção civil. “A mão de obra está dificílima. A construção civil é um trabalho muito pesado e hoje os mais jovens optam por outras coisas, como entregas e transporte por aplicativo. Na estrutura metálica, você economiza tranquilamente 30% de mão de obra”, declarou o construtor.

Ao analisar o cenário atual do setor imobiliário, marcado por altas taxas de juros que desestimulam o crédito e desaceleram as vendas da classe média, Amadeu Mendonça ressaltou que o gargalo da mão de obra exige transformação tecnológica urgente. “A gente vê a necessidade de a construção civil trazer elementos mais inovadores e uma industrialização para tentar contrabalancear essa questão. Para não travar, o aumento da tecnologia no canteiro de obras vem a ser uma alternativa”, analisou o advogado.