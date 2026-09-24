Morapê: Recife ganha 1º Minha Casa, Minha Vida compacto e com hub de serviços no Centro

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O projeto tem um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 79 milhões e contará com 272 unidades no bairro da Boa Vista

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Com o objetivo de aproximar os trabalhadores dos seus locais de trabalho e impulsionar a reocupação da área central da capital pernambucana, a Morapê Construtora anuncia a sua chegada ao mercado com o lançamento do Morapé Boa Vista. Este será o primeiro empreendimento da empresa na cidade enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida, com foco em imóveis de um quarto, localizados onde se concentram empregos, serviços e infraestrutura.



O projeto tem um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 79 milhões e contará com 272 unidades distribuídas ao longo de 22 pavimentos. Os apartamentos têm tipologias que variam entre 23 m² e 36 m² (com opção predominante de um quarto - sala com parede, e não formato estúdio), apresentando valores a partir de R$ 200 mil. Além disso, os compradores poderão recorrer aos subsídios e condições facilitadas dos programas Minha Casa, Minha Vida.



Incentivo da legislação e mobilidade urbana



A viabilização do empreendimento no Recife foi impulsionada pelas recentes mudanças nas leis urbanísticas da cidade, que permitem maior adensamento e flexibilização nas exigências construtivas. Entre as principais alterações aproveitadas pelo projeto está a isenção da obrigação de vagas de garagem, o que reduz substancialmente o custo final do imóvel e incentiva a mobilidade a pé ou por transporte público.



"Nosso modelo considera a localização como parte da solução habitacional. Para muitas famílias, morar longe significa assumir um custo permanente com transporte e perder horas no deslocamento. Ao levar habitação econômica para áreas centrais, buscamos combinar acesso à casa própria, mobilidade e qualidade de vida", afirma Camila Haeckel, Diretora de Relações Institucionais da Morapê Construtora.



"Nosso objetivo é desenvolver projetos que aproveitem a estrutura existente e aproximem o morador de oportunidades de trabalho, transporte e serviços. Acreditamos que a habitação tem um papel importante no processo de reocupação do Centro", explica Camila.



Morapê Boa Vista é nova opção de habitação acessível na área central - DIVULGAÇÃO

Método construtivo padronizado e otimização de custos



Para viabilizar a construção num terreno de cerca de 1.900 m² no bairro da Boa Vista (antigo estacionamento do laboratório Lucilo Maranhão, próximo à Avenida Agamenon Magalhães e à Conde da Boa Vista), a construtora recorre à alvenaria estrutural com blocos. Esta escolha técnica garante eficiência, previsibilidade de custos, rapidez na execução e facilidade de replicação do modelo em outros terrenos.

Além do processo construtivo padronizado, a engenharia do projeto foca-se na otimização do canteiro de obras e na eficiência de processos para manter os preços dentro dos limites das faixas do programa social.

"A solução de parede de concreto com fôrma de alumínio é muito cara, você tem um desembolso enorme no início. Então a gente pensou esse produto para funcionar com a alvenaria estrutural, que realmente é a melhor solução para terrenos pequenos. A gente consegue dessa forma aproveitar o máximo do coeficiente construtivo que aquela região permite sem ter grandes despesas", explica Vinícius Vicquelin, engenheiro e diretor técnico Morapê.



O Morapé Boa Vista foi concebido para oferecer conveniência aos moradores sem encarecer a taxa de condomínio. Para suprir a metragens otimizadas dos apartamentos, o edifício contará com uma infraestrutura completa de serviços, funcionando com lavanderia compartilhada (no formato pay-per-use); espaço coworking; espaço pet; academia de ginástica e espaço para crossfit na cobertura.



Para além do impacto interno, o projeto pretende dinamizar e trazer mais segurança ao ambiente urbano através do conceito de fachada ativa. O piso térreo abrigará cinco lojas comerciais, garantindo iluminação, movimento de pessoas e oferta de serviços locais mesmo no período noturno. Como benefício adicional para os condôminos, a receita gerada pelo aluguel desses espaços comerciais é revertida diretamente para a redução das despesas do próprio condomínio.