fechar
Metro Quadrado | Notícia

Com aporte de R$ 2,2 milhões, Paulista North Way Shopping amplia operações

Os investimentos visam à abertura de unidades e à ampliação de lojas nos segmentos de moda, serviços, saúde, educação e alimentação

Por Lucas Moraes Publicado em 24/09/2026 às 16:55
Vista aérea do Paulista North Way Shopping
Vista aérea do Paulista North Way Shopping - DIVULGAÇÃO PNWS

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Com um aporte de R$ 2,2 milhões direcionado por novos lojistas e marcas já consolidadas, o Paulista North Way Shopping inicia uma nova fase de expansão em sua estrutura e no mix de operações. Os investimentos visam à abertura de unidades e à ampliação de lojas nos segmentos de moda, serviços, saúde, educação e alimentação. A expectativa é que as novidades gerem até 400 vagas de trabalho, sendo entre 90 e 100 empregos diretos e cerca de 300 postos indiretos ligados a fornecedores, logística e prestação de serviços.

A diversificação do comércio ganha o reforço de marcas de moda como By Surf e O Que Vestir, além da chegada de uma unidade pop-up da Sono Decor, voltada ao segmento de móveis e estofados. Em paralelo, operações veteranas no centro de compras investem no aumento do espaço físico. É o caso da Óticas Carol e da operadora Vivo, que passam por reformas para ampliar as áreas de exposição e melhorar o atendimento ao público na oferta de produtos e serviços de telecomunicações.

O setor de serviços e bem-estar também contabiliza expansão com a chegada de uma nova barbearia e da academia Gracie Barra. Já no campo da saúde e da formação profissional, o destaque fica por conta do investimento da Uninassau, que está implantando uma clínica-escola de 1.460 metros quadrados dentro do shopping. O espaço oferecerá à comunidade atendimentos supervisionados nas áreas de psicologia, fisioterapia e nutrição, funcionando como um campo de prática acadêmica integrado às necessidades da população local.

O movimento no polo de compras acompanha ainda a recente descentralização de serviços públicos no município. Desde julho, o shopping abriga a Assistência Jurídica Municipal e o Procon Paulista.

Para o superintendente do Paulista North Way Shopping, Marco Motta, a expansão acompanha as transformações do perfil de consumo e fortalece o papel do centro de compras no desenvolvimento econômico regional. “A chegada dessas novas opções do varejo e de serviços vai combinar conveniência, saúde, esporte e moda, além de promover geração de emprego e experiências de consumo que dialogam com as demandas do nosso público. O shopping já é um dos principais propulsores econômicos de Paulista, e com os novos investimentos que os lojistas estão fazendo, o centro de compras se requalifica e contribui ainda mais para o desenvolvimento da cidade”, afirma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Leia também

Morapê: Recife ganha 1º Minha Casa, Minha Vida compacto e com hub de serviços no Centro
LANÇAMENTO

Morapê: Recife ganha 1º Minha Casa, Minha Vida compacto e com hub de serviços no Centro
Apartamento no Recife: bairros já valorizaram mais que Boa Viagem; veja preços
PESQUISA

Apartamento no Recife: bairros já valorizaram mais que Boa Viagem; veja preços

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Moraes

Lucas Moraes

lmoraes@jc.com.br