Com aporte de R$ 2,2 milhões, Paulista North Way Shopping amplia operações
Os investimentos visam à abertura de unidades e à ampliação de lojas nos segmentos de moda, serviços, saúde, educação e alimentação
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Com um aporte de R$ 2,2 milhões direcionado por novos lojistas e marcas já consolidadas, o Paulista North Way Shopping inicia uma nova fase de expansão em sua estrutura e no mix de operações. Os investimentos visam à abertura de unidades e à ampliação de lojas nos segmentos de moda, serviços, saúde, educação e alimentação. A expectativa é que as novidades gerem até 400 vagas de trabalho, sendo entre 90 e 100 empregos diretos e cerca de 300 postos indiretos ligados a fornecedores, logística e prestação de serviços.
A diversificação do comércio ganha o reforço de marcas de moda como By Surf e O Que Vestir, além da chegada de uma unidade pop-up da Sono Decor, voltada ao segmento de móveis e estofados. Em paralelo, operações veteranas no centro de compras investem no aumento do espaço físico. É o caso da Óticas Carol e da operadora Vivo, que passam por reformas para ampliar as áreas de exposição e melhorar o atendimento ao público na oferta de produtos e serviços de telecomunicações.
O setor de serviços e bem-estar também contabiliza expansão com a chegada de uma nova barbearia e da academia Gracie Barra. Já no campo da saúde e da formação profissional, o destaque fica por conta do investimento da Uninassau, que está implantando uma clínica-escola de 1.460 metros quadrados dentro do shopping. O espaço oferecerá à comunidade atendimentos supervisionados nas áreas de psicologia, fisioterapia e nutrição, funcionando como um campo de prática acadêmica integrado às necessidades da população local.
O movimento no polo de compras acompanha ainda a recente descentralização de serviços públicos no município. Desde julho, o shopping abriga a Assistência Jurídica Municipal e o Procon Paulista.
Para o superintendente do Paulista North Way Shopping, Marco Motta, a expansão acompanha as transformações do perfil de consumo e fortalece o papel do centro de compras no desenvolvimento econômico regional. “A chegada dessas novas opções do varejo e de serviços vai combinar conveniência, saúde, esporte e moda, além de promover geração de emprego e experiências de consumo que dialogam com as demandas do nosso público. O shopping já é um dos principais propulsores econômicos de Paulista, e com os novos investimentos que os lojistas estão fazendo, o centro de compras se requalifica e contribui ainda mais para o desenvolvimento da cidade”, afirma.
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