Integração com a natureza desponta no paisagismo de empreendimentos no litoral sul

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A mudança reflete uma transformação no perfil de consumo, em que integração com a natureza, privacidade e bem-estar tornaram-se pilares fundamentais

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A paisagem natural deixou de ser um mero pano de fundo para assumir a centralidade dos novos empreendimentos imobiliários de praia. Impulsionado pela expansão do mercado de segunda residência no Litoral Sul de Pernambuco, o paisagismo passa a ser concebido em sinergia direta com a arquitetura, o clima e a topografia local. A mudança reflete uma transformação no perfil de consumo, em que integração com a natureza, privacidade e bem-estar tornaram-se pilares fundamentais na decisão de compra.

Essa reorientação alinha o mercado regional a tendências internacionais ligadas ao setor de wellness. De acordo com dados do Global Wellness Institute para 2026, a diretriz global conhecida como Land First propõe colocar o terreno, sua ecologia e seus recursos naturais no centro do planejamento imobiliário. O estudo revela ainda que 60% dos consumidores apontam a saúde e o bem-estar como critérios decisivos ao escolher um imóvel.

Na Praia dos Carneiros, o conceito se reflete em diferentes soluções arquitetônicas adotadas pela SOMA Inc. em seus projetos à beira-mar, assinados por nomes de referência do paisagismo nacional.

No projeto do empreendimento Paratiisi, o paisagista Luiz Vieira utilizou a vegetação como elemento de conforto climático e privacidade para as 81 casas distribuídas em cinco hectares. Uma alameda arborizada conecta as unidades à praia, com prioridade para espécies adaptadas ao ecossistema local.

“A vegetação especificada em nosso projeto, principalmente a arbórea, é predominantemente nativa da restinga e da Mata Atlântica, mas também usamos plantas exóticas, ornamentais e frutíferas que já fazem parte da paisagem tropical”, afirma o paisagista.

No desenvolvimento do projeto, Vieira considerou a sombra e a circulação da brisa como elementos centrais para garantir a temperatura agradável nos espaços abertos.

Em outra abordagem, o paisagista Benedito Abbud projetou o empreendimento Azzul priorizando a experiência sensorial. A vegetação articula o acesso às piscinas, áreas de lazer e o caminho até a orla, combinando estímulos visuais, olfativos e táteis. O projeto contempla ainda uma Área de Preservação Permanente (APP) ligada a um curso d’água e, no lugar de muros tradicionais de alvenaria, adota telas de proteção para manter a continuidade visual do ecossistema local.

“Os espaços externos foram desenhados para estarem sempre abraçados pela natureza. Eles também molduram a paisagem do mar, enriquecendo-a ainda mais”, explica Benedito Abbud.

A incorporação do paisagismo desde a fase inicial do planejamento reforça o valor percebido do imóvel e redefine a relação dos moradores com o entorno.

“Quando desenvolvemos um produto em um destino como Carneiros, a natureza não pode ser tratada apenas como aquilo que existe do lado de fora do empreendimento. Ela precisa fazer parte da experiência que estamos criando”, afirma Raquel Leão, arquiteta da SOMA Inc.