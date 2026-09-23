Apartamento no Recife: bairros já valorizaram mais que Boa Viagem; veja preços
Os dados integram um levantamento feito pela plataforma Loft, que analisou os anúncios dos principais portais imobiliários da cidade
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Os bairros localizados longe da orla estão puxando o crescimento dos preços dos imóveis para venda no Recife. Entre meados de 2025 e 2026, as seis maiores altas no valor por metro quadrado foram registradas em regiões tradicionais das Zonas Norte, Oeste e Central da capital pernambucana, enquanto as praias ficaram em posições secundárias.
Os dados integram um levantamento feito pela plataforma Loft, que analisou os anúncios dos principais portais imobiliários da cidade nos trimestres de junho a agosto de 2025 e de 2026. "O mercado imobiliário no Recife está aquecido. Está cada vez mais difícil encontrar locais com queda ou mesmo estabilidade nos preços", afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Destaques da valorização por região
A pesquisa concentrou-se nos 20 bairros com maior volume de anúncios de venda para garantir consistência estatística. Entre os principais achados, destacam-se:
Liderança da Zona Oeste e Zona Norte - O bairro da Várzea registrou a maior disparada do levantamento (+23,0%), seguido por Madalena (+15,5%), Parnamirim (+15,0%), Iputinga (+14,8%), Boa Vista (+14,8%) e Torre (+14,5%).
Desempenho da orla - bairros litorâneos como Boa Viagem (+13,9%), Pina (+12,6%) e a vizinha Imbiribeira (+4,6%) acumularam uma média de alta de 10,4%, valor inferior aos 11,4% de média registrados pelos outros 15 bairros analisados fora do litoral.
Cenário de queda - apenas duas localidades registraram recuo nos preços por m² no período analisado: Poço (-2,3%) e Cordeiro (-3,1%).
Mapeamento completo dos 20 bairros do levantamento
Confira o ranking completo dos 20 bairros com maior oferta de imóveis no Recife, ordenados do maior para o menor percentual de valorização no preço do m² entre 2025 e 2026:
Várzea: R$ 5.850,22/m² | Variação de +23,0% (tamanho médio: 64,1 m² | +0,7%)
Madalena: R$ 9.160,11/m² | Variação de +15,5% (tamanho médio: 88,6 m² | +2,4%)
Parnamirim: R$ 9.940,41/m² | Variação de +15,0% (tamanho médio: 140,2 m² | +12,7%)
Iputinga: R$ 4.413,99/m² | Variação de +14,8% (tamanho médio: 70,3 m² | -0,9%)
Boa Vista: R$ 8.347,78/m² | Variação de +14,8% (tamanho médio: 64,2 m² | +6,4%)
Torre: R$ 8.088,52/m² | Variação de +14,5% (tamanho médio: 76,0 m² | +1,0%)
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Boa Viagem: R$ 9.144,89/m² | Variação de +13,9% (tamanho médio: 107,3 m² | +0,0%)
Pina: R$ 12.876,98/m² | Variação de +12,6% (tamanho médio: 108,0 m² | -0,6%)
Espinheiro: R$ 6.744,15/m² | Variação de +12,0% (tamanho médio: 111,0 m² | -0,6%)
Casa Forte: R$ 9.584,96/m² | Variação de +10,5% (tamanho médio: 128,4 m² | +3,4%)
Santo Amaro: R$ 8.093,62/m² | Variação de +9,3% (tamanho médio: 91,7 m² | +13,3%)
Monteiro: R$ 9.980,59/m² | Variação de +7,9% (tamanho médio: 165,0 m² | +0,0%)
Tamarineira: R$ 7.146,88/m² | Variação de +7,8% (tamanho médio: 115,2 m² | +15,4%)
Graças: R$ 7.015,33/m² | Variação de +7,3% (tamanho médio: 129,8 m² | +2,5%)
Casa Amarela: R$ 7.955,67/m² | Variação de +6,7% (tamanho médio: 79,9 m² | +6,0%)
Rosarinho: R$ 9.518,97/m² | Variação de +5,9% (tamanho médio: 88,0 m² | +3,0%)
Encruzilhada: R$ 7.870,98/m² | Variação de +5,7% (tamanho médio: 70,6 m² | -1,7%)
Imbiribeira: R$ 7.226,66/m² | Variação de +4,6% (tamanho médio: 64,0 m² | +6,1%)
Poço da Panela: R$ 9.327,57/m² | Variação de -2,3% (tamanho médio: 136,2 m² | +2,1%)
Cordeiro: R$ 4.215,75/m² | Variação de -3,1% (tamanho médio: 75,0 m² | -0,4%)
Valorização real x mudança de perfil da oferta
A análise faz um alerta sobre variações expressivas nas metragens médias dos imóveis em oferta. Em localidades como Parnamirim, Santo Amaro e Tamarineira, o tamanho médio dos apartamentos anunciados cresceu entre 12,7% e 15,4%. Nesses casos, o aumento no preço por m² pode indicar a entrada de imóveis de perfil maior na amostragem, em vez de apenas uma valorização isolada da região.
"É importante separar valorização real de mudança no perfil da oferta," afirma Takahashi. "Quando o tamanho médio dos imóveis anunciados muda muito de um período para o outro, parte da variação do preço por m² pode refletir essa mudança de composição, e não só a valorização do bairro. Por isso olhamos o tamanho médio lado a lado com o preço em todos os bairros".