16ª FESÍNDICO reúne especialistas no Recife para debater inovações e desafios na gestão de condomínios
Para esta edição, a organização reforçou o investimento no novo centro de convenções da capital pernambucana, destinando mais de R$ 1 milhão
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A gestão condominial no Brasil passa por uma transformação profunda que exige dos gestores conhecimentos muito além do planejamento financeiro tradicional. Acompanhando essa evolução do mercado, o Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, sedia nos dias 25 e 26 de setembro de 2026 a 16ª edição da FESÍNDICO, considerada a maior feira do setor no país. Promovida pela Revista Condomínio em parceria com o Sindicato da Habitação de Pernambuco (SECOVI/PE), a feira com entrada gratuita deve reunir mais de três mil participantes entre síndicos, administradores, advogados, contadores, condôminos e prestadores de serviços.
Para esta edição, a organização reforçou o investimento no novo centro de convenções da capital pernambucana, destinando mais de R$ 1 milhão para a estrutura, realização e divulgação do evento. A expectativa reflete o ritmo de expansão do segmento no país, que prevê crescimento contínuo de ao menos 5% ao ano. Ao longo dos dois dias, mais de 100 estandes apresentarão novidades tecnológicas, produtos e serviços direcionados a quem detém poder de decisão no setor.
A programação de palestras foi estruturada para responder aos desafios mais urgentes e complexos da rotina predial contemporânea. Na sexta-feira, dia 25, os trabalhos começam às 11h com a apresentação do coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Leonardo Rodrigues, sobre a instalação de carregadores de veículos elétricos e a adequação dos prédios à Norma 17 do CBMPE. Logo em seguida, o advogado Noberto Lopes aborda os impactos jurídicos e os dilemas de convivência provocados pela locação por temporada via plataformas como o Airbnb.
O primeiro dia de debates avança com discussões sobre o papel urbanístico dos edifícios, em palestra ministrada pela vice-presidente do Secovi-AL, Solange Syllos, e reflexões sobre a postura do gestor no mercado, apresentadas pelo síndico profissional Fábio Quintanilha. O advogado e organizador do evento, Inaldo Dantas, também comanda painel focado nas mudanças exigidas nas convenções condominiais diante da reforma tributária, do avanço dos carros elétricos e das locações atípicas.
No sábado, dia 26, o foco recai sobre a gestão prática e a tomada de decisões. O engenheiro Luiz Fernando orienta síndicos sem formação na área técnica sobre como conduzir a manutenção predial de forma assertiva, enquanto o advogado Kadu Quadratti discute os limites da autonomia e do poder de atuação do síndico. A grade inclui ainda alertas do consultor Roberto Fagundes sobre os riscos da falta de conhecimento na administração, análises da contadora Michele Lordêlo sobre auditoria preventiva na reforma tributária e a participação do administrador William Santos, conhecido nas redes sociais como “Síndico Revoltado”, que aborda os bastidores da profissão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A ampliação da grade teórica e da feira de negócios reforça o papel do evento na consolidação da atividade no Nordeste, acumulando um histórico de mais de 50 mil visitantes em suas edições.
“A cada edição, a FESÍNDICO acompanha os avanços do setor e busca trazer para o público os temas que realmente fazem parte da rotina de quem vive e trabalha nesse universo. Hoje, administrar um condomínio exige conhecimento em áreas cada vez mais diversas, como legislação, manutenção, tecnologia, segurança e gestão de pessoas. A nossa proposta é reunir, em um mesmo espaço, especialistas de vários lugares do Brasil e empresas para compartilhar conhecimento, apresentar soluções e contribuir para uma gestão cada vez mais preparada e profissional”, destaca Inaldo Dantas, advogado e organizador da FESÍNDICO.
Além das palestras e da exposição comercial, o público terá acesso a workshops de qualificação profissional, espaços para networking e sorteio de brindes ao final das apresentações. A 16ª FESÍNDICO funciona das 10h às 21h no Recife Expo Center, localizado no Cais Santa Rita, número 156, bairro de São José. Mais informações e detalhes sobre a programação podem ser consultados no site oficial fesindico.com.br/recife ou no perfil do Instagram @fesindico.