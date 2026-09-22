16ª FESÍNDICO reúne especialistas no Recife para debater inovações e desafios na gestão de condomínios

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Para esta edição, a organização reforçou o investimento no novo centro de convenções da capital pernambucana, destinando mais de R$ 1 milhão

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A gestão condominial no Brasil passa por uma transformação profunda que exige dos gestores conhecimentos muito além do planejamento financeiro tradicional. Acompanhando essa evolução do mercado, o Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, sedia nos dias 25 e 26 de setembro de 2026 a 16ª edição da FESÍNDICO, considerada a maior feira do setor no país. Promovida pela Revista Condomínio em parceria com o Sindicato da Habitação de Pernambuco (SECOVI/PE), a feira com entrada gratuita deve reunir mais de três mil participantes entre síndicos, administradores, advogados, contadores, condôminos e prestadores de serviços.

Para esta edição, a organização reforçou o investimento no novo centro de convenções da capital pernambucana, destinando mais de R$ 1 milhão para a estrutura, realização e divulgação do evento. A expectativa reflete o ritmo de expansão do segmento no país, que prevê crescimento contínuo de ao menos 5% ao ano. Ao longo dos dois dias, mais de 100 estandes apresentarão novidades tecnológicas, produtos e serviços direcionados a quem detém poder de decisão no setor.

A programação de palestras foi estruturada para responder aos desafios mais urgentes e complexos da rotina predial contemporânea. Na sexta-feira, dia 25, os trabalhos começam às 11h com a apresentação do coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Leonardo Rodrigues, sobre a instalação de carregadores de veículos elétricos e a adequação dos prédios à Norma 17 do CBMPE. Logo em seguida, o advogado Noberto Lopes aborda os impactos jurídicos e os dilemas de convivência provocados pela locação por temporada via plataformas como o Airbnb.

O primeiro dia de debates avança com discussões sobre o papel urbanístico dos edifícios, em palestra ministrada pela vice-presidente do Secovi-AL, Solange Syllos, e reflexões sobre a postura do gestor no mercado, apresentadas pelo síndico profissional Fábio Quintanilha. O advogado e organizador do evento, Inaldo Dantas, também comanda painel focado nas mudanças exigidas nas convenções condominiais diante da reforma tributária, do avanço dos carros elétricos e das locações atípicas.

No sábado, dia 26, o foco recai sobre a gestão prática e a tomada de decisões. O engenheiro Luiz Fernando orienta síndicos sem formação na área técnica sobre como conduzir a manutenção predial de forma assertiva, enquanto o advogado Kadu Quadratti discute os limites da autonomia e do poder de atuação do síndico. A grade inclui ainda alertas do consultor Roberto Fagundes sobre os riscos da falta de conhecimento na administração, análises da contadora Michele Lordêlo sobre auditoria preventiva na reforma tributária e a participação do administrador William Santos, conhecido nas redes sociais como “Síndico Revoltado”, que aborda os bastidores da profissão.

A ampliação da grade teórica e da feira de negócios reforça o papel do evento na consolidação da atividade no Nordeste, acumulando um histórico de mais de 50 mil visitantes em suas edições.

“A cada edição, a FESÍNDICO acompanha os avanços do setor e busca trazer para o público os temas que realmente fazem parte da rotina de quem vive e trabalha nesse universo. Hoje, administrar um condomínio exige conhecimento em áreas cada vez mais diversas, como legislação, manutenção, tecnologia, segurança e gestão de pessoas. A nossa proposta é reunir, em um mesmo espaço, especialistas de vários lugares do Brasil e empresas para compartilhar conhecimento, apresentar soluções e contribuir para uma gestão cada vez mais preparada e profissional”, destaca Inaldo Dantas, advogado e organizador da FESÍNDICO.

Além das palestras e da exposição comercial, o público terá acesso a workshops de qualificação profissional, espaços para networking e sorteio de brindes ao final das apresentações. A 16ª FESÍNDICO funciona das 10h às 21h no Recife Expo Center, localizado no Cais Santa Rita, número 156, bairro de São José. Mais informações e detalhes sobre a programação podem ser consultados no site oficial fesindico.com.br/recife ou no perfil do Instagram @fesindico.