Bairro 'esquecido' do Recife surpreende mercado e lidera a venda de imóveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de agosto revela continuidade do dinamismo nas vendas imobiliárias no Grande Recife e avanço do Centro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife registrou forte aquecimento no mês de agosto, impulsionado pela expansão da demanda e por um expressivo volume de vendas na região central da capital pernambucana. Durante evento do LIDE Construção, nesta segunda-feira (21), Bruno Cantalupo, sócio da BCB Inteligência, destacou a relevância dos dados consolidados e das pesquisas de comportamento e demanda realizadas na área. No balanço do Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de agosto, a Região Metropolitana atingiu um Valor Geral de Vendas (VGV) próximo a R$ 715 milhões.

"A gente fez um compilado até por questões de estarmos falando de retrofit e centros urbanos, e a gente fez muita pesquisa nos últimos dois anos, especificamente ali por dentro do Centro do Recife — São José, Santo Antônio, Santo Amaro, entre outros", afirmou o executivo.

Segundo Cantalupo, o período marcou um dos momentos mais aquecidos do setor no ano. "É importante falar que o mês de agosto foi um dos melhores meses de venda de 2024. A gente teve um excelente VGV, de quase R$ 715 milhões na Região Metropolitana, ficando Porto de Galinhas e Tamandaré de fora do recorte. Foi um volume bem mais alto do que o volume do mês anterior, impulsionado por alguns lançamentos que foram feitos na cidade, tanto pelo Minha Casa, Minha Vida quanto por produtos compactos e produtos fora da linha de compacto no médio a alto padrão", explicou.

Ao longo do mês, foram comercializadas 1.261 unidades residenciais, sendo 620 vinculadas ao programa Minha Casa, Minha Vida e 641 nos demais segmentos. O estoque total foi reduzido de 15.446 para 14.205 unidades ao fim de agosto. A Venda Sobre Oferta (VSO) atingiu a marca de 7,9%, um indicador considerado altamente positivo pelos analistas.

"É um VSO muito bom, que dá um volume de venda no qual, se nada lançar nos próximos 12 meses, a gente praticamente zera todo o nosso estoque da Região Metropolitana do Recife. Significa que o mercado ainda tá aquecido, tá vendendo", avaliou Cantalupo.

IVV preços por bairros no mês de agosto de 2026 - REPRODUÇÃO BCB INTELIGÊNCIA

O executivo também analisou o comportamento dos distratos na região, ponderando que o fenômeno afeta de forma desigual as diferentes faixas do mercado. "Notório no cenário nacional, a gente tem visto muitas matérias falando sobre o distrato do mercado imobiliário e isso também tem refletido na nossa praça, muito mais nos empreendimentos de médio padrão do que no Minha Casa, Minha Vida ou no luxo. Foram 209 unidades no médio e 31 no Minha Casa, Minha Vida, que, por fazer o financiamento associativo na planta, fica com um volume de distrato muito menor", pontuou.

São José vai de bairro esquecido a protagonista

No recorte do Recife, o bairro de São José emergiu como um dos maiores destaques de vendas brutas, contabilizando 184 unidades comercializadas em agosto e somando, junto à Iputinga, metade do movimento de vendas da capital. Cantalupo ressaltou a influência de lançamentos recentes na região. "São José, com dois ou três lançamentos específicos, teve um volume de venda muito alto". O bairro figura ao lado de Imbiribeira, Boa Viagem, Ilha do Retiro e Encruzilhada no grupo das áreas com maior volume de estoque e movimentação imobiliária.

No ranking de preços do metro quadrado ofertado, Pina, São José, Santana, Boa Viagem e Ilha do Leite lideram a valorização na capital. Cantalupo chamou atenção para a diferença de valores observada entre os líderes de preço. "A gente tem a liderança desses cinco bairros, sendo com um descasamento de preço entre o quarto e o quinto colocado, saindo de R$ 18 mil para R$ 14 mil o preço do metro quadrado", observou.

O bairro do Pina atingiu a cotação média de R$ 19.687/m², seguido de perto por São José, com R$ 19.162/m². O bairro concentra os lançamentos do Novo Cais, projeto de reordenamento e ocupação urbana que valoriza a ligação entre o Centro da cidade e Zona Sul como novo eixo de alto padrão.

IVV - recorte da pesquisa sobre o Centro do Recife - REPRODUÇÃO BCB INTELIGÊNCIA

Comportamento do consumidor e nova utilidade para o Centro

A pesquisa conduzida pela BCB Inteligência segmentou os potenciais compradores em três faixas socioeconômicas (menor renda, classe média e renda alta), identificando que 53% dos entrevistados comprariam um imóvel no Centro para moradia, enquanto 47% visam ao investimento. Do total de entrevistados, 59% possuem filhos e 51% são casados. De acordo com Cantalupo, a busca por qualidade de vida e o ganho de tempo no deslocamento diário impulsionam o interesse das famílias pela região central. "Um dos pontos mais importantes é o endereço: quem vai morar no centro busca ter um pouco mais de qualidade de vida e mais tempo com a família. O centro é considerado uma região central de fácil deslocamento para várias regiões, economizando tempo no trânsito para o trabalho e permitindo maior dedicação à família", afirmou.

IVV - recorte da pesquisa sobre o Centro do Recife - REPRODUÇÃO BCB INTELIGÊNCIA

Cantalupo complementou que a infraestrutura e os serviços disponíveis na área reforçam essa atratividade. Além da demanda por residência principal e investimento, o levantamento revelou um nicho promissor para o mercado imobiliário: o uso como segunda residência. "Sobre a pesquisa de segunda residência, foram mais de 3.000 pessoas entrevistadas e muita gente do interior gostaria de comprar uma unidade no centro para servir de base e ponto de apoio para entretenimento e lazer", revelou Cantalupo.

IVV - recorte da pesquisa sobre o Centro do Recife - REPRODUÇÃO BCB INTELIGÊNCIA

Desafios de infraestrutura e o futuro da requalificação urbana

Apesar das oportunidades trazidas pelo novo perfil de ocupação do Centro, o levantamento indicou barreiras que ainda geram resistência em parcela do público consumidor, como a falta de serviços essenciais de proximidade, preocupações com segurança e ruído urbano. Entre os entrevistados que declararam não pretender comprar no Centro, a ausência de comércio e serviços básicos foi apontada por 73% no segmento de alta renda e por 63% no segmento de menor renda.

A transformação de imóveis antigos em novos complexos residenciais precisa ser acompanhada pelo fortalecimento do comércio local, oferta de saúde, educação e espaços públicos qualificados, garantindo que a requalificação urbana proporcione uma experiência de vida completa aos futuros moradores.