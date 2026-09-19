Com orla no Sertão, Petrolina vive 'boom imobiliário' e lidera expansão habitacional

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Cidade tem 90,4% de sua população concentrada em áreas urbanas e gera uma demanda ininterrupta por novas moradias com crescimento econômico

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Banhada pelo Rio São Francisco e impulsionada pela força econômica da fruticultura, Petrolina se consolida como a grande vitrine do desenvolvimento urbano e imobiliário de Pernambuco. A cidade ostenta o ritmo mais acelerado de crescimento demográfico entre os principais polos urbanos do Estado e lidera a expansão habitacional do interior pernambucano com novas edificações ao longo de sua orla no Sertão e avanço da urbanização.

Esse movimento combina o surgimento de torres verticais arrojadas às margens do Velho Chico com a contínua proliferação de condomínios horizontais planejados. No centro dessa transformação, unem-se a pujança da agricultura irrigada, dos serviços e do comércio a um arcabouço urbanístico guiado pelo Plano Diretor Municipal, responsável por garantir segurança jurídica, organização viária e previsibilidade para o capital imobiliário.

A arrancada do setor imobiliário encontra sustentação em uma expressiva expansão populacional. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, consolidados pela BCB Inteligência, revelam que a população petrolinense saltou de 293.962 habitantes no Censo de 2010 para 386.791 em 2022, atingindo a estimativa oficial de 422.461 moradores. Essa alta de 31,6% no período intercensitário colocou o município no topo da expansão demográfica entre as maiores cidades de Pernambuco, superando polos regionais como Caruaru e centros metropolitanos como Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Com 90,4% de sua população concentrada em áreas urbanas, Petrolina gera uma demanda ininterrupta por novas moradias, com projeções da BCB Inteligência indicando que o município alcançará 458.182 habitantes em 2031, incorporando mais de 7 mil novos residentes a cada ano.

Orla de Petrolina, no Sertão de Pernambuco - PH J.S Fotos

Além disso, a formação de novos lares superou a própria taxa de crescimento populacional. Entre 2010 e 2022, o volume de domicílios particulares ocupados cresceu 59,8%, passando de 80.338 para 128.380 unidades, com estimativas de adição de mais 24,7 mil residências ocupadas até 2031.

Em paralelo, o perfil familiar se diversificou, uma vez que arranjos de uma ou duas pessoas já representam 44,8% da base socioeconômica, alimentando a busca por imóveis compactos, enquanto a manutenção de famílias maiores sustenta a procura por residências de múltiplos dormitórios. Do ponto de vista econômico, a classe C engloba 64,6% dos lares, inseridos em uma massa salarial mensal estimada em R$ 883,1 milhões e um Produto Interno Bruto per capita de R$ 27.346,89.

CRESCIMENTO A PARTIR DA 'ORLA DO SERTÃO'

Toda essa demanda por habitabilidade ganha ordem e incentivo por meio da legislação urbanística municipal, pautada na mais recente atualização do Plano Diretor, em 2022.

A legislação estabeleceu o macrozoneamento da cidade, delimitando Zonas de Adensamento Intensivo no Centro, na Orla e nos principais eixos viários, onde o aumento dos coeficientes de aproveitamento permitiu erguer edifícios mais altos e otimizar terrenos nobres. A lei também incentivou o uso misto e a fachada ativa, integrando estabelecimentos comerciais no térreo a residências nos andares superiores, o que dinamiza os corredores urbanos e reduz deslocamentos.

Para o avanço da cidade em direção às franjas periféricas, a regulamentação do parcelamento do solo e a exigência do Estudo de Impacto de Vizinhança buscam que novos loteamentos e condomínios horizontais nasçam acompanhados de infraestrutura básica como água, esgoto e iluminação pública. Adicionalmente, a demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social agilizou a aprovação de projetos populares, enquanto a integração planejada da Orla fluvial aliou preservação ambiental a espaços públicos de convivência, convertendo a margem do Rio São Francisco na área de maior valorização imobiliária do município.

A reconfiguração da paisagem urbana reflete essa convergência entre planejamento e mercado. Embora o estoque habitacional da cidade ainda seja historicamente dominado por casas e vilas, que representavam 90,7% dos domicílios ocupados no Censo de 2022 frente a 8,9% de apartamentos, a nova onda de lançamentos tem acelerado a verticalização nas áreas centrais e nobres.

Na Orla, multiplicam-se opções como studios e unidades de locação flexível, voltados para investidores e turismo de negócios, ao lado de empreendimentos residenciais de grande porte e alto padrão.

Simultaneamente, a expansão horizontal ganha força em vetores como os bairros Antônio Cassimiro, Cohab São Francisco e o eixo da Avenida Transnordestina, onde condomínios de acesso controlado e loteamentos urbanizados oferecem moradias mais espaçosas e redutos de segurança. Essa movimentação aquecida se traduz no licenciamento municipal, que registra recordes de aprovações de projetos ao longo dos últimos anos, com crescimento comparativo na casa dos dois dígitos.

Orla de Petrolina, no Sertão de Pernambuco - PH J.S Fotos

O reflexo desse dinamismo também é visível nos indicadores de vendas e no acesso ao crédito habitacional. Estudo da BCB Inteligência aponta que o índice de vendas consolidado atingiu 81,8% das unidades ofertadas na amostragem pesquisada, evidenciando estoques baixos e alta liquidez. O crédito imobiliário atua como propulsor essencial desse desempenho, liderado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, cujas contratações no município cresceram 141,2% entre 2020 e 2025, atingindo 1.744 unidades no ano passado e somando 1.419 unidades apenas até agosto de 2026.

O preço do metro quadrado em Petrolina varia conforme a localização e o perfil do imóvel. Nas áreas mais nobres, como a Orla fluvial e o Centro, os apartamentos tradicionais operam entre R$ 6.000 e R$ 8.000/m², podendo ultrapassar R$ 8.500/m² em studios e empreendimentos de alto padrão com vista para o Rio São Francisco.

Em bairros consolidados como Gercino Coelho, Areia Branca e Vila Mocó, os valores oscilam entre R$ 4.000 e R$ 5.500/m². Já nos vetores de expansão e condomínios horizontais, como Antônio Cassimiro e Cohab, a média fica entre R$ 2.500 e R$ 4.000/m², enquanto os imóveis do segmento popular, focado no programa Minha Casa, Minha Vida, são comercializados entre R$ 3.000 e R$ 4.000/m².

Com R$ 370,75 milhões movimentados em recursos do FGTS em 2025, Petrolina figura na quarta posição estadual de crédito habitacional e liderou o ritmo de crescimento percentual no primeiro semestre de 2026, com uma alta de 74,0% nas unidades financiadas. Esse ecossistema é fortalecido pela combinação de subsídios federais de até R$ 55 mil com o aporte estadual de R$ 20 mil do programa Morar Bem Entrada Garantida, consolidando Petrolina como a liderança absoluta na expansão habitacional e um dos mercados imobiliário mais promissor do interior de Pernambuco.