Recife sedia 3ª Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação começará nos dias 21 e 22 de setembro com capacitações focadas nas duas vertentes do encontro: Avaliações e Diagnósticos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Recife se tornará o centro dos debates da engenharia nacional entre os dias 21 e 25 de setembro ao sediar a 3ª Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica (CEAD). Realizada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco (IBAPE-PE), a conferência ocupará o Mar Hotel, em Boa Viagem, das 8h às 18h. Em pauta, estarão discussões urgentes do setor, como o uso de inteligência artificial na inspeção imobiliária, a segurança em áreas de recarga de carros elétricos, o impacto do retrofit na valorização das cidades e a recuperação de estruturas.

A programação começará nos dias 21 e 22 de setembro com capacitações focadas nas duas vertentes do encontro. Na área de Engenharia de Avaliações, Lutemberg Florencio ministrará o curso "Avaliações de imóveis por inferência estatística – Tópicos avançados". Paralelamente, no campo Diagnóstico, Marcus Grossi, Bruno Calado e Luiz Paulo comandarão o treinamento "Recuperação Estrutural – Critérios de inspeção, recuperação e novas tecnologias". O presidente do IBAPE-PE, Ailson Alves, destacou o propósito dessa imersão inicial. “A proposta é começar a CEAD já com uma imersão prática e aprofundada. São dois dias de cursos com profissionais de referência, antes de entrarmos na programação principal da conferência”.

Entre os dias 23 e 25 de setembro, a CEAD expandirá a agenda com 30 atividades divididas em palestras, painéis, mesas-redondas e workshops. Os debates abordarão os limites e riscos da IA em vistorias, a prevenção de incêndios em eletropostos e os estímulos públicos à revitalização predial. A programação técnica inclui também avaliações de imóveis urbanos e rurais, inspeção predial, aplicação da metodologia BIM e monitoramento tecnológico em obras públicas, além de patologias em fundações, desempenho de fachadas e aspectos jurídicos de vícios construtivos.

O evento reunirá especialistas de diversas regiões do país e de projeção internacional, incluindo nomes como Murilo Reis, Marcus Grossi, Bruno Calado e Henrique Bosco. A vice-presidente do IBAPE-PE, Geise Pedrosa, reforçou o papel do evento no intercâmbio de conhecimento. “Além da atualização técnica, a conferência cria um ambiente importante de conexão entre profissionais de diferentes regiões. São experiências e conhecimentos diversos reunidos durante cinco dias no Recife”.

Com patrocínio do CONFEA, CREA-PE, Mútua e CAIXA, e parceria institucional da ANEAC, a 3ª CEAD está com as últimas vagas disponíveis para inscrição. Os interessados podem garantir a participação acessando o site oficial www.cead26.com.br, integrado à plataforma Sympla.