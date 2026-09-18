Recife sedia 3ª Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica
A programação começará nos dias 21 e 22 de setembro com capacitações focadas nas duas vertentes do encontro: Avaliações e Diagnósticos
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Recife se tornará o centro dos debates da engenharia nacional entre os dias 21 e 25 de setembro ao sediar a 3ª Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica (CEAD). Realizada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco (IBAPE-PE), a conferência ocupará o Mar Hotel, em Boa Viagem, das 8h às 18h. Em pauta, estarão discussões urgentes do setor, como o uso de inteligência artificial na inspeção imobiliária, a segurança em áreas de recarga de carros elétricos, o impacto do retrofit na valorização das cidades e a recuperação de estruturas.
A programação começará nos dias 21 e 22 de setembro com capacitações focadas nas duas vertentes do encontro. Na área de Engenharia de Avaliações, Lutemberg Florencio ministrará o curso "Avaliações de imóveis por inferência estatística – Tópicos avançados". Paralelamente, no campo Diagnóstico, Marcus Grossi, Bruno Calado e Luiz Paulo comandarão o treinamento "Recuperação Estrutural – Critérios de inspeção, recuperação e novas tecnologias". O presidente do IBAPE-PE, Ailson Alves, destacou o propósito dessa imersão inicial. “A proposta é começar a CEAD já com uma imersão prática e aprofundada. São dois dias de cursos com profissionais de referência, antes de entrarmos na programação principal da conferência”.
Entre os dias 23 e 25 de setembro, a CEAD expandirá a agenda com 30 atividades divididas em palestras, painéis, mesas-redondas e workshops. Os debates abordarão os limites e riscos da IA em vistorias, a prevenção de incêndios em eletropostos e os estímulos públicos à revitalização predial. A programação técnica inclui também avaliações de imóveis urbanos e rurais, inspeção predial, aplicação da metodologia BIM e monitoramento tecnológico em obras públicas, além de patologias em fundações, desempenho de fachadas e aspectos jurídicos de vícios construtivos.
O evento reunirá especialistas de diversas regiões do país e de projeção internacional, incluindo nomes como Murilo Reis, Marcus Grossi, Bruno Calado e Henrique Bosco. A vice-presidente do IBAPE-PE, Geise Pedrosa, reforçou o papel do evento no intercâmbio de conhecimento. “Além da atualização técnica, a conferência cria um ambiente importante de conexão entre profissionais de diferentes regiões. São experiências e conhecimentos diversos reunidos durante cinco dias no Recife”.
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Com patrocínio do CONFEA, CREA-PE, Mútua e CAIXA, e parceria institucional da ANEAC, a 3ª CEAD está com as últimas vagas disponíveis para inscrição. Os interessados podem garantir a participação acessando o site oficial www.cead26.com.br, integrado à plataforma Sympla.