"Prestação dificilmente cabe", diz presidente da CBIC sobre casa própria e juros altos

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O setor da construção civil segue firme com previsão de crescimento de 1,2% no PIB, puxado pelo Minha Casa, Minha Vida e pelo segmento de alto padrão, além das obras de infraestrutura. Mas o potencial para ir além é gigantesco. Em entrevista à Coluna Metro Quadrado nesta sexta-feira (18), no Recife, Eduardo Aroeira, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), destacou os principais gargalos e as propostas da entidade para destravar o mercado da construção civil.

JC - Embora se tenha iniciado um ciclo de cortes, o patamar atual da taxa de juros ainda não parece suficiente para engatar com força a produção da construção civil. Como você avalia o desempenho atual do setor?

Eduardo Aroeira - O desempenho da construção civil ainda é bom. Tanto que a nossa economista aqui no evento mostrou que a nossa previsão de crescimento do PIB da construção continua em 1,2%. O problema é que o setor poderia estar se desenvolvendo ainda mais. Nós avaliamos que o Minha Casa, Minha Vida vai muito bem aqui em Pernambuco, acima da média nacional, e os imóveis de alto padrão também continuam indo bem. Porém, quem sofre muito com a questão dos juros altos, além das empresas que não conseguem investir tanto em melhoria ou maquinário para aumentar a produtividade, são os compradores de classe média. A verdade é que o comprador de classe média depende bastante do financiamento imobiliário para adquirir seu apartamento. E costumamos dizer que, com a taxa de juros em dois dígitos, fica muito difícil para a prestação do financiamento imobiliário caber no bolso desse trabalhador, desse comprador. Então, realmente a taxa de juros é um freio para o nosso setor, que poderia estar contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do país, para a geração de emprego e prosperidade.

JC - Ainda sobre a classe média, temos mudanças previstas na poupança e no compulsório prestes a entrar em vigor a partir do próximo ano. Nesse cenário de financiamento e atuação junto ao governo, como a CBIC tem se posicionado e quais propostas têm sido apresentadas para o fortalecimento desses recursos?

Eduardo Aroeira - Esse novo modelo de financiamento com base na caderneta de poupança, que nós chamamos de SBPE, foi na verdade articulado pela própria CBIC junto ao governo. Então nós temos acompanhado uma fase de teste do governo que, ao nosso ver, é muito bem-sucedida. Nas apresentações de hoje (evento no Sinduscon-PE), pudemos ver que houve um aumento grande na aquisição de imóveis pela população de classe média. O que nós temos argumentado é que ainda é insuficiente. Com a redução da taxa de juros, possibilita-se que o capital que não é da caderneta de poupança também seja atrativo para o financiamento. Então o volume de dinheiro disponível para financiamento da classe média seria ainda maior, podendo beneficiar muito mais famílias.

JC - No âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, há discussões locais e nacionais sobre possíveis mudanças nas regras, limites de faixas e taxas de juros. Quais são as pautas e pleitos que têm chegado à CBIC sobre eventuais aprimoramentos no programa?

Eduardo Aroeira - A Faixa 4 foi uma iniciativa muito importante e auxiliamos muito o governo na sua criação. O que nós temos tratado com o governo atualmente com relação à Faixa 4 é a possibilidade eventual, que o governo está estudando, de aumentar o teto dessa faixa para que mais famílias de uma renda um pouco maior possam adquirir esses imóveis. E também utilizar mais recursos do Fundo do Pré-Sal para que se tenha um volume maior de dinheiro para o financiamento, para que essas famílias que desejam comprar imóvel nessa faixa e que estão sofrendo um pouco com a limitação, por exemplo, do SBPE, possam utilizar essa faixa também para adquirir seu tão sonhado imóvel.

JC- Voltando ao cenário macroeconômico, foi apresentado um panorama das obras de infraestrutura puxando a alavancagem da construção civil. Diante dos juros altos e da insegurança quanto às contas públicas, como vocês enxergam a sustentabilidade desse crescimento no setor?

Eduardo Aroeira - Naturalmente, a taxa de juros elevada prejudica qualquer setor da economia, porque o custo do dinheiro fica elevado. Mas, por característica, o mercado imobiliário sente muito mais a questão das taxas de juros elevadas, porque o seu cliente sente muito. Já no investimento em infraestrutura, o que acontece é que as pequenas e médias empresas ficam mais alijadas, com mais dificuldade de participar dessas obras de infraestrutura. Mas grandes empresas com capital, às vezes capital estrangeiro, ainda têm fôlego para fazer esse investimento. Inclusive, quase 90% do investimento hoje em infraestrutura no nosso país é privado e é feito justamente por isso. São investimentos grandes por grandes empresas que trazem muito desenvolvimento para o nosso país, mas a redução da taxa de juros ajudaria bastante para que a gente pudesse democratizar ainda mais essas obras de infraestrutura para que todas as faixas de tamanho de empresa pudessem participar.