Pernambuco Construtora lança primeiro home resort da orla de Piedade
O apelo comercial do lançamento estará centrado em uma tabela promocional com condições financeiras especiais para os primeiros momentos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, será palco, neste sábado (19) do lançamento oficial do Beiramar Piedade Prince, primeiro empreendimento no formato home resort a se instalar na região. Promovido pela Pernambuco Construtora, o evento de apresentação ocorrerá das 9h às 14h, no próprio terreno do projeto, situado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, 3957, oferecendo condições comerciais exclusivas para os participantes.
Projetado para receber um público estimado em 120 pessoas — composto por clientes, corretores e investidores —, o encontro busca ir além do modelo tradicional de vendas. Para proporcionar uma imersão no conceito do projeto, a construtora preparou um mirante exclusivo no local, permitindo aos convidados contemplar a vista panorâmica para o mar e compreender a integração do edifício com a paisagem. A programação viabiliza ainda o acesso direto à faixa de areia para apresentação das transformações urbanísticas promovidas na nova orla do bairro, contando também com estacionamento no local.
O apelo comercial do lançamento estará centrado em uma tabela promocional com condições financeiras especiais válidas estritamente durante as cinco horas de evento. A estratégia visa consolidar o residencial como um dos principais vetores de valorização e expansão do mercado imobiliário no litoral pernambucano.
O projeto leva a assinatura do Grupo Pernambuco Construtora, empresa com seis décadas de atuação nos segmentos de incorporação residencial, empresarial, obras industriais e de infraestrutura. Com forte presença concentrada no Recife, na Região Metropolitana e no Litoral Sul, a marca aposta no novo produto de médio e alto padrão para reafirmar sua relevância no setor imobiliário regional.