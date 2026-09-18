Pernambuco Construtora lança primeiro home resort da orla de Piedade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O apelo comercial do lançamento estará centrado em uma tabela promocional com condições financeiras especiais para os primeiros momentos

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A orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, será palco, neste sábado (19) do lançamento oficial do Beiramar Piedade Prince, primeiro empreendimento no formato home resort a se instalar na região. Promovido pela Pernambuco Construtora, o evento de apresentação ocorrerá das 9h às 14h, no próprio terreno do projeto, situado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, 3957, oferecendo condições comerciais exclusivas para os participantes.

Projetado para receber um público estimado em 120 pessoas — composto por clientes, corretores e investidores —, o encontro busca ir além do modelo tradicional de vendas. Para proporcionar uma imersão no conceito do projeto, a construtora preparou um mirante exclusivo no local, permitindo aos convidados contemplar a vista panorâmica para o mar e compreender a integração do edifício com a paisagem. A programação viabiliza ainda o acesso direto à faixa de areia para apresentação das transformações urbanísticas promovidas na nova orla do bairro, contando também com estacionamento no local.

O apelo comercial do lançamento estará centrado em uma tabela promocional com condições financeiras especiais válidas estritamente durante as cinco horas de evento. A estratégia visa consolidar o residencial como um dos principais vetores de valorização e expansão do mercado imobiliário no litoral pernambucano.

O projeto leva a assinatura do Grupo Pernambuco Construtora, empresa com seis décadas de atuação nos segmentos de incorporação residencial, empresarial, obras industriais e de infraestrutura. Com forte presença concentrada no Recife, na Região Metropolitana e no Litoral Sul, a marca aposta no novo produto de médio e alto padrão para reafirmar sua relevância no setor imobiliário regional.