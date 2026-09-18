Nordeste ganha força no mercado imobiliário, mas juros altos preocupam

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Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em correalização com o Sinduscon-PE e apoio da ADEMI-PE, debateu o setor em Pernambuco

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Juros altos e limites no financiamento são os principais entraves de um setor que, no Nordeste, cresce acima da média nacional. O tema foi debatido em evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em parceria com o Sinduscon-PE e a Ademi-PE, durante esta sexta-feira (18), no Recife. A avaliação é de que o setor tem 'deixado de ganhar', no sentido de travar seu crescimento, devido à conjuntura macroeconômica que atinge o País.

Embora a taxa de desemprego tenha chegado a 5,3%, o menor nível da série da PNAD Contínua, a Selic em dois dígitos e o endividamento das famílias, que atinge 82% - segundo a CNC, freiam a construção civil. A atividade do setor recuou 0,4% no segundo trimestre, mas a CBIC manteve a projeção de crescimento de 1,2% do PIB setorial, sustentada por infraestrutura, PPPs e habitação. Para a economista da entidade, Ieda Vasconcelos, o principal problema da construção civil, na visão dos empresários do setor, chama-se taxa de juros elevada. "No conjuntural tem a taxa de juros elevada e a falta de mão de obra, tanto qualificada quanto não qualificada", analisou.

Mesmo nesse cenário, o Nordeste ainda desponta como motor de desenvolvimento. O presidente da CBIC, Eduardo Aroeira, destacou o desempenho da região."O Nordeste vendeu cerca de 24 mil unidades residenciais no segundo trimestre, uma alta de 13,6% em relação ao mesmo período anterior. Isso é mais que o crescimento de 5,3% registrado no Brasil. Com esse desempenho, o Nordeste foi o segundo maior mercado do país em número de unidades vendidas, atrás apenas do Sudeste. Cabe destacar que o Minha Casa, Minha Vida tem papel estratégico na região, respondendo por cerca de 60% dos lançamentos e 56% das vendas", afirmou.

Betinha Nascimento, vice-presidente da Cbic e diretora do Sinduscon-PE - SINDUSCON-PE DIVULGAÇÃO

O desafio, para além do MCMV, é o financiamento. Poupança e FGTS somam cerca de R$ 400 bilhões por ano, contra R$ 10 bilhões no início dos anos 2000, mas ambos dão sinais de limite. O presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, defende a diversificação. "Nós fechamos o ano passado com quase 400 bilhões de reais em financiamentos entre os recursos da poupança e do FGTS. Mas o Fundo de Garantia já dá mostras de que o aumento contínuo de seus orçamentos não é possível para acompanhar sozinho o crescimento da habitação de interesse social. A poupança tem perdido espaço e precisamos buscar um novo equilíbrio com o mercado de capitais", alertou.

Para o setor, a parceria entre poder público e iniciativa privada é um dos caminhos. A vice-presidente da CBIC e diretora do Sinduscon-PE, Betinha Nascimento, citou o exemplo pernambucano. "O sucesso da habitação aqui do nosso Estado foi ter feito tudo a quatro mãos, tanto com a prefeitura quanto com o Governo do Estado. O programa Morar Bem - Entrada Garantida veio para fazer a diferença e foi exemplo para todo o Nordeste, que outras capitais realmente copiaram. Estamos realizando o sonho da casa própria para quem mais precisa", declarou.

O presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley, reforçou o papel do diálogo com as construtoras. "O grande ponto forte do programa é o diálogo constante com o setor. O Entrada Garantida não veio apenas para zerar estoque disponível; ele veio para estimular a produção de novas unidades, gerar empregos e enfrentar diretamente o déficit habitacional", enfatizou.

Paulo Wanderley, presidente do Sinduscon-PE - SINDUSCON-PE DIVULGAÇÃO

Complementando a discussão sobre a sustentabilidade do crédito imobiliário, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) reforçou que o esgotamento progressivo dos recursos tradicionais da caderneta de poupança (SBPE) exige a captação de recursos de mercado, com destaque para as Letras de Crédito Imobiliário (LCI). O superintendente técnico da entidade, José da Silva Aguiar, destacou a necessidade de preservar os incentivos do setor para evitar o encarecimento das obras.

"O dinheiro da poupança já não é suficiente e precisamos buscar recursos complementares no mercado para atender a essa demanda. A LCI tem sido o grande apoio do financiamento imobiliário e é de extrema importância manter a sua atratividade, pois qualquer alteração regulatória trará impacto direto sobre o custo de lançamento dos empreendimentos", pontuou José da Silva Aguiar, superintendente técnico da Abecip.

Pelo lado das instituições financeiras privadas, a diretora executiva do BTG Pactual, Gabriela Nogueira, analisou a transição no perfil de financiamento e defendeu que as empresas do setor diversifiquem suas estruturas de capital por meio de fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em governança corporativa.

"Aquele modelo tradicional de dependência exclusiva do financiamento em bancos de varejo não é mais uma verdade absoluta hoje. Os fundos e os CRIs estão em crescente expansão e a nossa indústria está muito preparada para crescer ainda mais, exigindo também uma governança cada vez mais sólida por parte dos incorporadores. Deixo aqui um pedido para que as empresas da base do Nordeste acessem cada vez mais o mercado de capitais", declarou Gabriela Nogueira.

Pernambuco lidera geração proporcional de empregos e amplia crédito

Pernambuco é o estado do Nordeste que mais gera empregos na construção civil em proporção à população, com 114 novos postos para cada 100 mil habitantes, segundo dados da CBIC apresentados por Ieda Vasconcelos. Em números absolutos, o Estado é o segundo maior gerador de vagas formais da região, que soma 169 mil trabalhadores com carteira assinada na construção de edifícios, alta de quase 10%.

Entre janeiro e julho, a construção de edifícios em Pernambuco quase dobrou a geração de vagas, de 4 mil para mais de 8 mil. O Recife é a capital nordestina que mais emprega no setor em relação ao tamanho da população, à frente de Salvador e Fortaleza.

Um dos motores desse resultado é o programa estadual Morar Bem, que aporta R$ 20 mil por família para a entrada do imóvel. O valor se soma aos subsídios do Minha Casa, Minha Vida e permite que famílias que pagam aluguel, mas não têm poupança, acessem o financiamento bancário. Cerca de 84% do déficit habitacional do estado está na faixa de até dois salários mínimos, e a maioria dessas famílias é chefiada por mulheres.

No Estado, o programa já aprovou 27 mil famílias, com renda média de R$ 2.300, e soma 36.520 unidades habitacionais. Há ainda 9.470 imóveis na vitrine habitacional.

O FGTS reflete a aceleração. No Recife, os financiamentos com recursos do fundo saltaram de 202 unidades em 2023 para 1.035 em 2024. O volume aplicado passou de R$ 748 milhões (2020-2022) para R$ 1,79 bilhão em 2024, com projeção de R$ 2,33 bilhões em 2025. Em 2021 e 2022, Pernambuco chegou a devolver orçamento não executado à União.