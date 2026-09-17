fechar
Metro Quadrado | Notícia

Reforma tributária exige recálculo sobre vantagens das holdings familiares no mercado imobiliário

As atualizações legislativas promovidas pelas Leis Complementares nº 214/2025 e nº 227/2026 estabeleceram tratamentos diferenciados para as operações

Por JC Publicado em 17/09/2026 às 9:51
Vista a&eacute;rea da Zona Sul do Recife
Vista aérea da Zona Sul do Recife - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A implementação do novo sistema tributário brasileiro trouxe incertezas para as famílias que utilizam holdings para gerir patrimônios imobiliários, mas analistas alertam que as mudanças não decretam o fim dessas estruturas. Com a introdução do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), a decisão de manter bens sob a titularidade de uma empresa exige um novo diagnóstico financeiro, avaliando não apenas a alíquota cobrada, mas também a eficiência na transmissão sucessória e na governança familiar.

As atualizações legislativas promovidas pelas Leis Complementares nº 214/2025 e nº 227/2026 estabeleceram tratamentos diferenciados para as operações do setor. As alíquotas do IBS e da CBS contam com redução de 50% para transações com bens imóveis e de até 70% para locações, arrendamentos e cessões onerosas. O modelo também prevê mecanismos como o redutor social mensal para aluguéis residenciais e o redutor de ajuste nas alienações. No entanto, especialistas ressaltam que esses descontos não significam uma queda automática nos impostos pagos.

“Não existe uma resposta única para dizer que a reforma tornou a holding melhor ou pior. É preciso analisar cada patrimônio. A quantidade de imóveis, a renda de aluguel, a finalidade da estrutura e até os planos da família para esses bens interferem diretamente nessa avaliação”, explica Thays Valença, advogada especialista em planejamento patrimonial e tributário.

DIVULGAÇÃO
Thays Valença, advogada especialista em planejamento patrimonial e tributáriod - DIVULGAÇÃO

A nova dinâmica também impacta a tradicional comparação entre operar como pessoa física ou jurídica. A legislação estabelece critérios para enquadrar pessoas físicas que atuam no mercado imobiliário com habitualidade ou elevado volume de transações como contribuintes do regime regular do IBS e da CBS. Dessa forma, a avaliação sobre qual modelo traz maior economia fiscal passa a depender diretamente do perfil da carteira, da frequência de operações e dos planos da família.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para além do impacto fiscal pontual, a função estratégica das holdings na organização patrimonial permanece relevante, especialmente na gestão de conflitos e na distribuição de ativos entre herdeiros.

“Às vezes, a família considera apenas a eventual economia tributária e esquece que a holding pode cumprir outras funções. Uma estrutura patrimonial também pode estabelecer regras de administração, organizar a sucessão e reduzir conflitos entre herdeiros. A reforma exige revisão e planejamento, não uma corrida para abrir ou fechar holdings”, afirma a especialista.

Diante do caráter gradual de transição para o novo sistema tributário, o período deve ser utilizado para realizar simulações detalhadas e reavaliar as estruturas vigentes antes da adoção de medidas irreversíveis.

“Quem já possui uma holding não deve partir da ideia de que precisa desfazê-la, assim como quem mantém imóveis na pessoa física não deve concluir que agora precisa abrir uma empresa. O primeiro passo é simular os diferentes cenários. A estrutura patrimonial precisa fazer sentido para a realidade atual da família e para o que ela pretende fazer com esses bens nos próximos anos”, conclui Thays Valença.

Leia também

GMG Premiere inicia obras de condomínio de luxo e vinícola em Gravatá
AGRESTE

GMG Premiere inicia obras de condomínio de luxo e vinícola em Gravatá
Construção civil: Pernambuco registra variação de 0,28% em agosto e acumula 6,46% no ano
CUSTOS

Construção civil: Pernambuco registra variação de 0,28% em agosto e acumula 6,46% no ano

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.