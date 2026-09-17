CBIC reúne setor da construção no Recife nesta sexta-feira (18)
A programação trará um painel sobre o desempenho do mercado imobiliário brasileiro e as oportunidades no Nordeste, com análises sobre a região
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O mercado imobiliário, as perspectivas de financiamento e os desafios para o crescimento do setor da construção no Nordeste estarão no centro dos debates do Encontro CBIC de Incorporadores e Construtores Nordeste, que será realizado nesta sexta-feira (18), das 9h às 17h, na sede do Sinduscon-PE, no Recife (PE). Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em correalização com o Sinduscon-PE e apoio da ADEMI-PE, o evento é gratuito e está com inscrições abertas.
O encontro reunirá empresários, especialistas e lideranças para discutir temas estratégicos para o setor, em uma região que vem ampliando sua participação no mercado imobiliário nacional. A programação abordará o desempenho do mercado, as oportunidades no Nordeste, o financiamento habitacional, o futuro do FGTS, a locação acessível e os cenários econômico e político do país.
“Queremos promover um diálogo amplo sobre questões determinantes para o futuro da construção e do mercado imobiliário, considerando também as características de cada região. O Nordeste tem um papel muito importante nesse cenário, com demandas próprias e um grande potencial de crescimento”, afirma o presidente da CBIC, Eduardo Aroeira Almeida.
“Estamos retornando ao Nordeste para ouvir o setor, compartilhar experiências e construir caminhos para ampliar o financiamento, a habitação e o desenvolvimento das cidades”, acrescenta.
O Encontro CBIC de Incorporadores e Construtores é itinerante e integra o calendário nacional de agendas regionais da entidade, aproximando as discussões estratégicas da construção das diferentes realidades do país. Realizado em parceria com entidades associadas, também promove a integração entre empresários, especialistas e representantes dos diversos segmentos do setor.
Nordeste ganha força no mercado imobiliário nacional
A programação trará um painel sobre o desempenho do mercado imobiliário brasileiro e as oportunidades no Nordeste, com análises sobre os fatores que impulsionam a região, os segmentos com maior potencial e os desafios para os próximos anos.
Dados dos Indicadores Imobiliários Nacionais da CBIC reforçam a relevância do mercado nordestino. No segundo trimestre de 2026, foram vendidas 23.464 unidades residenciais na região, alta de 13,6% em relação ao mesmo período de 2025, acima do crescimento de 5,3% registrado no Brasil. Com esse volume, o Nordeste foi o segundo maior mercado do país em número de unidades vendidas, atrás apenas do Sudeste.
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Os lançamentos também avançaram, com 21.265 novas unidades no trimestre, crescimento de 24,6% em um ano, o maior percentual entre as regiões brasileiras, enquanto o país registrou queda de 1,3%. O Minha Casa, Minha Vida (MCMV) tem forte presença nesse mercado, respondendo por cerca de 60% dos lançamentos e 56% das vendas de imóveis no Nordeste no período.
O financiamento imobiliário também terá espaço de destaque. O debate abordará a destinação de recursos do SBPE, FGTS e mercado de capitais, as mudanças no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o custo do crédito e os avanços necessários para ampliar as fontes de recursos e financiar o crescimento do mercado nos próximos anos.
FGTS, habitação e cenário econômico
O futuro do FGTS e seu papel no financiamento habitacional também estarão na pauta, assim como a locação acessível, a partir da experiência do Recife, e seu potencial como alternativa para ampliar o acesso à moradia.
A programação terá ainda uma análise do cenário econômico e político brasileiro, com a economista-chefe da CBIC, Ieda Vasconcelos, e o cientista político Leonardo Barreto, que abordarão as perspectivas para o ambiente de negócios e os impactos sobre a construção.
Encontro CBIC de Incorporadores e Construtores Nordeste
Data: 18 de setembro de 2026
Horário: 9h às 17h
Local: Sinduscon-PE, Recife (PE)