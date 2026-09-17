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Metro Quadrado | Notícia

Aluguel por temporada injeta R$ 5,17 bilhões no Nordeste

Estudo inédito da Fundação Getulio Vargas revela que Salvador, João Pessoa e Fortaleza lideram a geração de renda, emprego e tributos

Por Lucas Moraes Publicado em 17/09/2026 às 14:46 | Atualizado em 17/09/2026 às 15:08
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As três capitais nordestinas detalhadas no estudo — Salvador, João Pessoa e Fortaleza — somaram R$ 5,17 bilhões em movimentação econômica total - MARCO PIMENTEL / PBTUR / DIVULGAÇÃO

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O turismo de aluguel por temporada consolidou-se como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico do Brasil em 2025. Impulsionada pela busca por acomodações flexíveis, a atividade intermediada pela plataforma Airbnb movimentou R$ 113,2 bilhões na economia brasileira, registrando uma expansão de 13,4% em comparação com os R$ 99,8 bilhões contabilizados em 2024. Segundo a pesquisa elaborada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a atividade gerou uma contribuição direta e indireta de R$ 62,8 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional e sustentou 703,9 mil postos de trabalho no País. A Região Nordeste responde por 16,0% de toda a movimentação econômica gerada pela plataforma no Brasil.

As três capitais nordestinas detalhadas no estudo — Salvador, João Pessoa e Fortaleza — somaram R$ 5,17 bilhões em movimentação econômica total e sustentaram 31,6 mil postos de trabalho na região. Salvador liderou o ranking regional em volume financeiro absoluto ao movimentar R$ 2,12 bilhões em 2025, o que representa um crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior.

Do total movimentado na capital baiana, R$ 1,34 bilhão corresponderam a impactos diretos e R$ 779,7 milhões a impactos indiretos. A atividade adicionou R$ 1,17 bilhão ao PIB de Salvador, gerou 12.797 empregos, distribuiu R$ 588,7 milhões em renda de salários e lucros, e injetou R$ 176,2 milhões em tributos diretos aos cofres públicos.

Em João Pessoa, a movimentação econômica alcançou R$ 1,61 bilhão, equivalendo a uma alta de 11,2% em comparação a 2024, dos quais R$ 1,00 bilhão foram diretos e R$ 610,0 milhões indiretos. A capital paraibana destacou-se na sustentação de 9.929 postos de trabalho, adicionando R$ 906,7 milhões ao PIB local, gerando R$ 474,9 milhões em renda e arrecadando R$ 143,6 milhões em tributos diretos.

Já Fortaleza registrou a maior taxa de crescimento percentual anual entre as capitais do Nordeste, expandindo 15,3% e atingindo R$ 1,44 bilhão em movimentação total, sendo R$ 871,3 milhões diretos e R$ 572,1 milhões indiretos. A atividade em Fortaleza contribuiu com R$ 806,1 milhões para o PIB municipal, sustentou 8.884 empregos, gerou R$ 438,2 milhões em renda e R$ 121,9 milhões em impostos diretos. Do impacto econômico total de R$ 113,2 bilhões apurado no Brasil, 85% decorrem dos gastos realizados pelos hóspedes durante as viagens e 15% provêm da reinjeção da renda dos anfitriões na economia local. Para cada R$ 10,00 gastos em hospedagem na plataforma Airbnb, outros R$ 45,48 são injetados diretamente em setores correlatos, como bares, restaurantes, comércio varejista, serviços de transporte e atrações culturais.

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O gasto médio diário do hóspede fora da plataforma foi estimado em US$ 111,72, o equivalente a aproximadamente R$ 625 por dia. Sob a perspectiva setorial, o setor de Serviços absorveu 57,9% da movimentação total no país, seguido pelo Comércio com 24,8%, Indústria com 14,8% e Agricultura com 2,5%. Além disso, a renda recebida pelos anfitriões retorna à sociedade por meio do pagamento de moradia, saúde, educação e serviços essenciais.

No cenário nacional, a Região Sudeste concentrou a maior fatia da movimentação total com 54,3%, somando R$ 61,5 bilhões, enquanto a Região Sul respondeu por 23,3%, o Nordeste por 16,0%, o Centro-Oeste por 4,8% e o Norte por 1,6%.

Entre as grandes capitais brasileiras, a cidade do Rio de Janeiro ocupou a liderança municipal em volume absoluto, atingindo R$ 12,00 bilhões em movimentação, o que representou um aumento de 21,0% em relação a 2024, além de adicionar R$ 6,73 bilhões ao PIB e sustentar 73.455 empregos.

A cidade de São Paulo ficou em segundo lugar ao movimentar R$ 11,67 bilhões, com alta de 16,1%, agregando R$ 6,49 bilhões ao PIB e gerando 71.605 empregos. Brasília destacou-se com o maior crescimento percentual relativo do país, avançando 27,1% ao alcançar R$ 1,62 bilhão em movimentação, com R$ 892,2 milhões no PIB e 10.080 postos de trabalho.

Na Região Sul, Florianópolis movimentou R$ 5,05 bilhões, impulsionando R$ 2,86 bilhões no PIB e 31.597 empregos, enquanto Curitiba alcançou R$ 2,12 bilhões em movimentação, gerando R$ 1,19 bilhão no PIB e 13.054 postos de trabalho. Belo Horizonte registrou R$ 1,27 bilhão em movimentação econômica, gerando R$ 708,3 milhões no PIB e 7.825 empregos.

Em termos estaduais, o Estado de São Paulo somou R$ 33,67 bilhões em movimentação econômica e 208.082 empregos, ao passo que o Estado do Rio de Janeiro registrou R$ 20,82 bilhões em movimentação e 127.946 postos de trabalho. O estudo da FGV evidencia a capacidade do aluguel por temporada em descentralizar os benefícios do turismo para além dos destinos tradicionais.

No Estado de São Paulo, 65,3% da movimentação econômica, correspondentes a R$ 22,0 bilhões, ocorreram fora da capital. Na Região Sudeste como um todo, cerca de 59% do impacto total, somando R$ 36,6 bilhões, concentraram-se fora do eixo formado por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Essa interiorização expande a capacidade receptiva de municípios menores e atende a picos pontuais de demanda gerados por eventos e festividades. A pesquisa utilizou a metodologia de Matriz de Insumo-Produto (que mostra as relações de compra e venda entre diferentes setores de uma economia) com base no Sistema de Contas Nacionais do IBGE para quantificar com precisão os impactos diretos, indiretos e totais na economia brasileira.

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