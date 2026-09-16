GMG Premiere inicia obras de condomínio de luxo e vinícola em Gravatá

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Além do avanço nos canteiros de obras, a nova fase contempla o anúncio de um calendário exclusivo para associados e membros do clube Privilegium

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A desenvolvedora imobiliária GMG Premiere deu início a uma nova etapa do Vin Club Premiere, em Gravatá, no Agreste pernambucano, com o começo das obras do Vin Club Casas e a construção da estrutura definitiva de seu complexo vitivinícola. Liderado pelos empresários Guilherme e Beatriz Guerra — ao lado dos sócios Lucian Fragoso, Lucian Filho, Sandro Guedes e André Coutinho —, o projeto residencial de alto padrão é integrado diretamente aos vinhedos locais, unindo moradia, produção vitivinícola e enoturismo.

A iniciativa visa consolidar um ecossistema imobiliário de convivência e lazer. "Esta nova fase representa a consolidação de uma visão que construímos a muitas mãos. O início das obras do Vin Club Casas e da vinícola definitiva é um marco fundamental para o nosso núcleo de sócios, que reúne a expertise e o compromisso do nosso time. Juntos, estamos estruturando um ecossistema único em Pernambuco, que une alto padrão residencial, produção de uvas e experiências exclusivas para os associados do nosso Vin Club Premiere", destaca Guilherme Guerra, sócio-fundador da GMG Premiere.

Além do avanço nos canteiros de obras, a nova fase contempla o anúncio de um calendário exclusivo para associados, membros do clube Privilegium e grupos fechados a partir de 2027. A agenda inclui a realização dos tradicionais piqueniques entre abril e agosto, a Celebração da Poda em janeiro e o plantio do quarto vinhedo do complexo em junho.

O encerramento do ciclo em 2027 está previsto para o último trimestre, com o primeiro evento de pisa e vindima, marcando a colheita inicial destinada à produção de rótulos autorais próprios. "Mais do que um projeto imobiliário ou um vinhedo, a GMG Premiere entrega um estilo de vida. Agora, preparamos o terreno para uma fase ainda mais refinada, com um calendário de eventos em 2027 que vai permitir ao nosso associado acompanhar de perto desde a poda até a primeira vindima com a colheita das nossas próprias uvas", aponta Beatriz Guerra, gerente de marketing da empresa.