Crédito habitacional atinge R$ 35,4 bilhões e bate recorde em Pernambuco

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O crescimento ocorreu mesmo em um período de juros elevados, cenário que encarece os custos das operações para os tomadores de crédito

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O crédito habitacional destinado a pessoas físicas em Pernambuco atingiu R$ 35,4 bilhões em julho de 2026, a maior marca da série histórica do Banco Central (BC). O valor representa um aumento de 18% em comparação aos R$ 30 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior, sendo o segundo maior crescimento percentual da Região Nordeste. Paralelamente ao avanço do volume total, o índice de inadimplência das operações caiu para 0,94%, o menor patamar registrado pelo órgão regulador.

O crescimento ocorreu em um período de juros elevados, cenário que encarece os custos das operações para os tomadores. Segundo Artur da Silva Figueiredo, assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, a demanda pela modalidade difere de outros segmentos de crédito por atender a necessidades de prazo mais longo. “O crédito imobiliário tem uma característica diferente de outras modalidades porque está diretamente ligado a uma necessidade de longo prazo das famílias. Mesmo em cenários de juros mais elevados, existe uma demanda que permanece, seja para aquisição da moradia, seja para substituição ou ampliação do imóvel”, afirma.

A alta da carteira ocorreu mesmo com a redução do uso da poupança como fonte de recursos para a habitação. No entanto, os financiamentos imobiliários com recursos da caderneta somaram R$ 1,7 bilhão em Pernambuco no primeiro semestre de 2026, alta de 15,9% em relação aos primeiros seis meses de 2025, de acordo com a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

A continuidade das operações se deu pela inclusão de outras fontes de captação, como destaca Figueiredo. “Nos últimos anos, a estrutura de funding do crédito imobiliário passou por uma diversificação. Além da poupança, recursos do FGTS e instrumentos como LCIs e CRIs passaram a ter uma participação importante. Isso amplia as possibilidades de captação e permite que o mercado continue atendendo à demanda por financiamento”.

As cooperativas de crédito acompanharam essa trajetória de expansão. No Sicredi, a carteira imobiliária em Pernambuco cresceu 65% em 12 meses, somando R$ 6,3 milhões em julho de 2026. A instituição operou com financiamentos de até 90% do valor de imóveis residenciais, em prazos de até 35 anos, sob o sistema de amortização constante (SAC), no qual o valor das parcelas cai ao longo do tempo. O planejamento da instituição prevê multiplicar o volume total da carteira imobiliária por dez até 2029.

Segundo Figueiredo, operações de longo prazo permitem a manutenção do relacionamento dos tomadores com as instituições financeiras e a contratação de outros serviços durante a vigência do contrato. Além da aquisição da casa própria para uso, a modalidade também vem sendo utilizada na composição de bens. “Para quem busca diversificar o patrimônio, o imóvel residencial pode ser uma alternativa de investimento. O financiamento permite preservar parte da liquidez financeira e, ao mesmo tempo, estruturar a aquisição de um bem que pode fazer parte do planejamento patrimonial e sucessório”, afirma.