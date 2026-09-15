China: preços de imóveis mantêm queda em agosto; crise do setor segue sem sinais de recuperação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os preços em 70 grandes cidades chinesas caíram 0,17% em agosto ante julho, após recuo de 0,18% no mês anterior, segundo cálculos do The Wall Street

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os preços dos imóveis na China voltaram a recuar em agosto, no mesmo ritmo do mês anterior, mantendo-se como um entrave persistente para a segunda maior economia do mundo.

Os preços em 70 grandes cidades chinesas caíram 0,17% em agosto ante julho, após recuo de 0,18% no mês anterior, segundo cálculos do The Wall Street Journal com base em dados do Escritório Nacional de Estatísticas divulgados nesta terça-feira. Das 70 cidades, 49 registraram queda na comparação mensal.

Na comparação com agosto do ano passado, os preços nessas cidades recuaram 3,3%, levemente menos do que a queda de 3,4% registrada em julho. Ao todo, 65 cidades tiveram queda anual de preços em agosto.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, os preços dos imóveis caíram 3,5% na comparação anual.

A crise do setor imobiliário chinês segue sem sinais de recuperação, apesar de medidas graduais do governo para flexibilizar restrições à compra, regras de financiamento imobiliário e exigências de entrada.

Dados divulgados separadamente mostram que o investimento no setor caiu 19,9% na comparação anual entre janeiro e agosto, aprofundando a retração frente ao recuo de 19,2% observado no período de janeiro a julho.

As vendas de imóveis caíram 13,1% de janeiro a agosto, praticamente sem mudança em relação à queda de 13,2% nos sete primeiros meses do ano.

Já o volume de novos inícios de construção por incorporadoras recuou 24,8% no período de janeiro a agosto, após queda de 24,0% entre janeiro e julho. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



