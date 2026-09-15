China: preços de imóveis mantêm queda em agosto; crise do setor segue sem sinais de recuperação
Os preços em 70 grandes cidades chinesas caíram 0,17% em agosto ante julho, após recuo de 0,18% no mês anterior, segundo cálculos do The Wall Street
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Os preços dos imóveis na China voltaram a recuar em agosto, no mesmo ritmo do mês anterior, mantendo-se como um entrave persistente para a segunda maior economia do mundo.
Os preços em 70 grandes cidades chinesas caíram 0,17% em agosto ante julho, após recuo de 0,18% no mês anterior, segundo cálculos do The Wall Street Journal com base em dados do Escritório Nacional de Estatísticas divulgados nesta terça-feira. Das 70 cidades, 49 registraram queda na comparação mensal.
Na comparação com agosto do ano passado, os preços nessas cidades recuaram 3,3%, levemente menos do que a queda de 3,4% registrada em julho. Ao todo, 65 cidades tiveram queda anual de preços em agosto.
No acumulado dos oito primeiros meses do ano, os preços dos imóveis caíram 3,5% na comparação anual.
A crise do setor imobiliário chinês segue sem sinais de recuperação, apesar de medidas graduais do governo para flexibilizar restrições à compra, regras de financiamento imobiliário e exigências de entrada.
Dados divulgados separadamente mostram que o investimento no setor caiu 19,9% na comparação anual entre janeiro e agosto, aprofundando a retração frente ao recuo de 19,2% observado no período de janeiro a julho.
As vendas de imóveis caíram 13,1% de janeiro a agosto, praticamente sem mudança em relação à queda de 13,2% nos sete primeiros meses do ano.
Já o volume de novos inícios de construção por incorporadoras recuou 24,8% no período de janeiro a agosto, após queda de 24,0% entre janeiro e julho. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.