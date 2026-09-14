Summer Beach Paulo Miranda reúne oportunidades imobiliárias no litoral nordestino, no RioMar
Os visitantes encontrarão uma ampla curadoria de empreendimentos distribuídos pelos litorais de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte
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O Summer Beach Paulo Miranda chega à sua 4ª edição em 2026 com um novo formato e uma proposta ainda mais abrangente para conectar o público às oportunidades do mercado imobiliário de praia. Até o dia 30 de setembro, durante 21 dias, o evento ocupará a entrada principal do Shopping RioMar, no Recife, consolidando-se como "a abertura oficial do verão nordestino para o mercado imobiliário".
Após três edições, a iniciativa evolui para um modelo mais estratégico, ampliando o período de realização, a presença da campanha e os pontos de contato com o público. A proposta é proporcionar mais tempo para que os interessados conheçam os empreendimentos, conversem com especialistas e avaliem diferentes possibilidades para morar, veranear ou investir no litoral.
Nesta edição, os visitantes encontrarão uma ampla curadoria de empreendimentos distribuídos pelos litorais de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. O portfólio inclui lotes, casas, studios, flats e apartamentos de diferentes configurações, com opções de 1 a 6 quartos. O leque atende desde unidades compactas voltadas ao investimento e à locação por temporada até projetos voltados à segunda residência e ao segmento de alto padrão.
Um dos principais diferenciais desta quarta edição é a possibilidade de reunir, em um único espaço, produtos de diferentes destinos e perfis. A estrutura visa facilitar a comparação entre localizações, tipologias e oportunidades, aproximando quem deseja adquirir um imóvel no litoral de uma seleção realizada pela equipe da Paulo Miranda.
Além disso, a edição de 2026 expande a experiência para além do espaço físico no centro de compras. A estratégia contempla uma atuação antes, durante e depois do evento, integrando a presença presencial ao ambiente digital. Entre as novidades está o lançamento do Portal Summer Beach 2026, que funcionará como vitrine virtual, além de um totem interativo no próprio shopping para consulta de informações.
A divulgação conta com forte presença em redes sociais, campanhas de tráfego, mídia externa em vias de acesso ao litoral, painéis digitais, rádio e televisão. O evento funcionará no horário regular do RioMar, na entrada principal.