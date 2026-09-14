Ficons e Ademitec se unem para impulsionar a modernização da construção em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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A programação do 3º Fórum Ademitec acompanhará a agenda da Ficons. A abertura na terça-feira traz um painel focado em Industrialização e Inovação

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A partir desta terça-feira (15), o mercado da construção civil se reúne no Centro de Convenções de Pernambuco para a realização do 3º Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec). O evento segue até sexta-feira (18) e atinge um novo patamar nesta edição ao ser realizado de forma integrada à XIV Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons). A iniciativa consolida-se como a principal referência em modernização construtiva no Estado, promovendo a conexão direta entre engenheiros, arquitetos, pesquisadores, acadêmicos e empresários do setor.

Com expectativa de atrair cerca de 300 participantes por dia, o fórum fundamenta sua atuação em três eixos estratégicos: Industrialização, Inovação e Sustentabilidade. O objetivo principal é integrar o ecossistema local para impulsionar a produtividade, a racionalização de processos e a competitividade das empresas regionais. A programação inclui a difusão de novas tecnologias e soluções construtivas, a aproximação entre construtoras, indústrias e fornecedores, a geração de negócios e o fomento à qualificação profissional para mitigar o déficit de mão de obra que desafia o segmento.

A sinergia entre os eventos promete fortalecer o ambiente de negócios e acelerar a transformação tecnológica da cadeia produtiva. Segundo o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Leonardo Pessoa de Queiroz, a realização conjunta representa um marco para o setor. “A realização do Ademitec dentro da Ficons, pela primeira vez, representa um marco para o nosso setor. Estar no ambiente da maior feira da construção do Norte e Nordeste potencializa o debate sobre a industrialização e a inovação, permitindo que o conhecimento técnico se conecte diretamente às soluções, fornecedores e tomadores de decisão presentes no evento”, destaca o dirigente.

A programação do 3º Fórum Ademitec acompanhará a agenda da Ficons ao longo dos quatro dias. A abertura na terça-feira traz um painel focado em Industrialização e Inovação na Construção Civil, enquanto a quarta-feira (16) será dedicada ao ESG Day. Na quinta-feira (17), os debates abordam a Rodada da Inovação, Planejamento e Produtividade na Construção Civil. O evento encerra sua agenda na sexta-feira com a realização do Construtech Day.