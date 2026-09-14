Ficons e Ademitec se unem para impulsionar a modernização da construção em Pernambuco
A programação do 3º Fórum Ademitec acompanhará a agenda da Ficons. A abertura na terça-feira traz um painel focado em Industrialização e Inovação
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A partir desta terça-feira (15), o mercado da construção civil se reúne no Centro de Convenções de Pernambuco para a realização do 3º Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec). O evento segue até sexta-feira (18) e atinge um novo patamar nesta edição ao ser realizado de forma integrada à XIV Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons). A iniciativa consolida-se como a principal referência em modernização construtiva no Estado, promovendo a conexão direta entre engenheiros, arquitetos, pesquisadores, acadêmicos e empresários do setor.
Com expectativa de atrair cerca de 300 participantes por dia, o fórum fundamenta sua atuação em três eixos estratégicos: Industrialização, Inovação e Sustentabilidade. O objetivo principal é integrar o ecossistema local para impulsionar a produtividade, a racionalização de processos e a competitividade das empresas regionais. A programação inclui a difusão de novas tecnologias e soluções construtivas, a aproximação entre construtoras, indústrias e fornecedores, a geração de negócios e o fomento à qualificação profissional para mitigar o déficit de mão de obra que desafia o segmento.
A sinergia entre os eventos promete fortalecer o ambiente de negócios e acelerar a transformação tecnológica da cadeia produtiva. Segundo o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Leonardo Pessoa de Queiroz, a realização conjunta representa um marco para o setor. “A realização do Ademitec dentro da Ficons, pela primeira vez, representa um marco para o nosso setor. Estar no ambiente da maior feira da construção do Norte e Nordeste potencializa o debate sobre a industrialização e a inovação, permitindo que o conhecimento técnico se conecte diretamente às soluções, fornecedores e tomadores de decisão presentes no evento”, destaca o dirigente.
A programação do 3º Fórum Ademitec acompanhará a agenda da Ficons ao longo dos quatro dias. A abertura na terça-feira traz um painel focado em Industrialização e Inovação na Construção Civil, enquanto a quarta-feira (16) será dedicada ao ESG Day. Na quinta-feira (17), os debates abordam a Rodada da Inovação, Planejamento e Produtividade na Construção Civil. O evento encerra sua agenda na sexta-feira com a realização do Construtech Day.