Ficons 2026 transforma Pernambuco no hub de negócios e inovação da construção civil do Norte e Nordeste
A expectativa é atrair 25 mil visitantes, em um momento marcado pela forte expansão da atividade construtiva no País e no mercado local
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A 14ª edição da Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons 2026) abre as portas no Centro de Convenções de Pernambuco, consolidando o estado como a principal vitrine do setor nas regiões Norte e Nordeste. O evento, que retoma uma trajetória iniciada em 1998, reúne mais de 400 marcas distribuídas em cerca de 160 estandes. A expectativa é atrair 25 mil visitantes até sexta-feira, em um momento marcado pela forte expansão da atividade construtiva no país e no mercado local.
A diversidade do público credenciado reflete a abrangência da feira, que conta com a participação de profissionais e empresários vindo de mais de 15 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Bahia e Alagoas. Além da exposição de acabamentos, máquinas, soluções tecnológicas e serviços especializados, o encontro conta com o patrocínio de instituições como Fiepe, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Copergás, Prefeitura do Recife e Iquine.
O presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley, destaca o contexto propício em que o evento é realizado. “A Ficons consolidou-se como a maior vitrine de lançamentos de materiais e novas tecnologias do setor construtivo no Norte e Nordeste do país, e como indispensável fórum de negócios para toda a cadeia produtiva”, afirma o dirigente, ressaltando que “a Indústria da Construção pernambucana vive um momento de efervescência crescente”. Ele acrescenta que a meta é reeditar o desempenho do passado. “Nossa expectativa é de que alcance o sucesso já vivenciado em edições como as de 2010 e 2012, anos em que a construção civil registrou grande avanço”, diz.
Diante de gargalos históricos do setor, como a necessidade de acelerar a produtividade, contornar os juros altos e enfrentar a escassez de mão de obra, a feira também se posiciona como um centro de debate técnico. Integram a programação dois eventos paralelos: o 3º Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec) e o Road Show – Soluções e Inovações para a Construção e Arquitetura.
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Promovido pela Ademi-PE e integrado pela primeira vez à Ficons, o Ademitec estimou público diário de 300 pessoas para debater temas divididos em eixos diários, como industrialização, ESG, produtividade e novas tecnologias para o canteiro de obras. “A realização do Ademitec dentro da Ficons, pela primeira vez, representa um marco para o nosso setor. Estar no ambiente da maior feira da construção do Norte e Nordeste potencializa o debate sobre a industrialização e a inovação, permitindo que o conhecimento técnico se conecte diretamente às soluções, fornecedores e tomadores de decisão presentes no evento”, avalia o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz.
Paralelamente, o Road Show trará apresentações sobre infraestrutura elétrica, desempenho de materiais e sustentabilidade. O destaque do encerramento será uma imersão na metodologia BIM e no uso de inteligência artificial aplicados à engenharia, ministrada por grandes empresas de tecnologia do setor, com inscrições já esgotadas.