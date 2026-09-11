Alta nos custos e juros apertam classe média e forçam mudanças no MCMV

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A inflação dos custos da construção civil e as altas taxas de juros afastaram a classe média dos financiamentos imobiliários tradicionais no País

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As dificuldades enfrentadas pelas famílias de média renda para adquirir um imóvel e a necessidade de adequação das políticas públicas de habitação foram pautadas do episódio do videocast Metro Quadrado, nesta quinta-feira (10), comandado pelo jornalista Lucas Moraes, com participação do advogado patrimonial e de negócios imobiliários da Tizei Mendonça Advogados Associados Amadeu Mendonça e do consultor Bruno Cantalupo, da BCB Inteligência. O episódio colocou luz sobre como a inflação dos custos da construção civil e as altas taxas de juros afastaram a classe média dos financiamentos imobiliários tradicionais, exigindo soluções estruturais do setor.

Durante o debate, foi destacado que a elevação nos preços dos materiais de construção e a falta de mão de obra pressionaram as planilhas das construtoras, elevando o valor do metro quadrado. O especialista Bruno Cantalupo detalhou o esmagamento do poder de compra dessa fatia da população.

"A classe média hoje é a mais espremida e com mais dificuldade em relação ao crédito e ao dinheiro. O preço do metro quadrado subiu muito e descasou da renda das famílias. Hoje, um apartamento de 60 m² de três quartos está sendo comercializado por R$ 800 mil. Para aprovar um crédito desse nível, a família precisaria ter uma renda de R$ 20 mil, o que representa apenas 4% da população do Recife. O produto que está sendo colocado no mercado descasou completamente da renda dessa classe".

O advogado Amadeu Mendonça complementou a análise ao lembrar que a elevada carga de compromissos financeiros compromete a saúde das famílias, impedindo a concretização do sonho da casa própria. "Quando você pega o valor da parcela do financiamento somado ao condomínio e ao IPTU, isso dá praticamente metade da renda líquida familiar. Se a pessoa compromete metade do orçamento só com o custeio do imóvel, sem considerar saúde, educação e energia, torna-se inviável manter a saúde financeira em dia, mesmo que o banco venha a aprovar o crédito", observou Amadeu.

Para além da inflação dos insumos tradicionais, Bruno Cantalupo alertou para novos fatores que devem encarecer ainda mais os custos construtivos no País. "Os construtores têm sofrido com o aumento do concreto, do ferro e com a falta de mão de obra. Se houver mudanças na escala de trabalho 6x1, por exemplo, haverá um impacto em cheio no preço do metro quadrado. Se já está difícil de comprar hoje, pode piorar ainda mais".

Diante desse cenário de retração para o médio padrão, os especialistas defenderam no Metro Quadrado uma reformulação urgente nas faixas do programa habitacional do governo federal para que ele consiga cobrir fatias mais amplas da população que hoje estão desassistidas. "A família de classe média precisa de incentivo do governo. O Minha Casa Minha Vida faixa 4 para mim não foi o suficiente. Hoje, o programa teria que se estender até a renda de R$ 20 mil a R$ 25 mil, criando um faixa 5 com taxas de juros menores. É algo que nos próximos anos vai ter que acontecer para destravar o mercado", concluiu Bruno Cantalupo.