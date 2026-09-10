Edifício Padre Romeu da Fonte: novo empreendimento será construído em frente à Igreja da Torre
Empreendimento da Incorporadora São Mateus terá apartamentos compactos e área de lazer; Padre Romeu conheceu projeto e era entusiasta da ideia
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A boa relação entre a Aldemir Vilaça, sócio da Incorporadora São Mateus, e o padr
e Romeu da Fonte deu origem ao nome do mais novo empreendimento da empresa no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife. O Edifício Padre Romeu da Fonte será construído em frente à Igreja da Torre e terá vista para a Praça da Torre.
A homenagem foi idealizada depois que a empresa adquiriu um terreno vizinho ao local onde havia construído o Engenho Santa Luzia. A ideia de batizar o novo prédio com o nome do sacerdote surgiu quando o projeto arquitetônico ficou pronto.
Segundo o empresário, a relação da família com o padre e a localização do terreno contribuíram para a escolha. Vilaça afirma ao JC que, ao receber o projeto do novo edifício, lembrou do sacerdote, que era próximo de sua família e amigo de seu pai.
“O padre Romeu era uma pessoa muito querida aqui na Torre, e esse prédio vai ficar de frente para a igreja. E aí eu pensei em fazer uma homenagem a ele. Foi quando eu o procurei, que ficou muito feliz”, relata.
Padre Romeu escreveu dedicatória
De acordo com Aldemir Vilaça, o padre autorizou a utilização de seu nome no empreendimento e recebeu pessoalmente a proposta feita pela incorporadora. “Ele ficou muito contente”, afirma.
O padre Romeu da Fonte fez uma dedicatória escrita para Aldemir e sua esposa, em agradecimento pelo gesto. “O que fazer diante de tanta generosidade. Um edifício lindo, na Praça da Torre, com meu nome. Isto é gesto de filho, irmão, amigo. Realmente os considero assim”, escreveu o sacerdote, em 1º de novembro de 2025.
Na mensagem, Padre Romeu também desejou bênçãos à família: “Deus os abençoe e que Maria esteja sempre em seus corações”.
Para Vilaça, o fato de o sacerdote ter conhecido o projeto e autorizado a homenagem tornou a iniciativa diferente de uma simples escolha de nome. “Fiquei muito feliz de ter feito isso a ele em vida, porque vi que ele ficou muito emocionado com a homenagem”, declara.
Projeto terá apartamentos de dois quartos
O Edifício Padre Romeu da Fonte segue uma linha de apartamentos adotada pela incorporadora no Engenho Santa Luzia. O projeto terá 26 pavimentos, com três unidades por andar e dois elevadores.
Os apartamentos terão dois quartos, sendo uma suíte, além de varanda, sala para dois ambientes, banheiro social, cozinha e uma vaga de garagem. Entre os itens previstos estão fechadura eletrônica, piso em porcelanato e instalação para ar-condicionado do tipo split.
A proposta também contempla uma área de lazer com diferentes equipamentos. O projeto prevê piscina com raia, prainha e hidromassagem, churrasqueira com apoio, deck, playground, minicampo, pista de cooper, redário, academia ao ar livre, bicicletário, pet place e pet wash.
O empreendimento também terá uma vaga de uso coletivo destinada a veículos elétricos, com carregador, além de preparação para aquecedor de passagem.
A escolha por apartamentos menores tem relação com o público identificado pela incorporadora no empreendimento anterior. Segundo Vilaça, o Engenho Santa Luzia atraiu pessoas que buscavam a primeira moradia.
“O que notamos no santa Luiza foi uma procura muito grande por parte dos jovens, que estão querendo sair da casa dos pais e estão a procura do primeiro imóvel próprio”, explica.
Incorporadora completa 40 anos
A incorporadora São mateus tem quatro décadas de atuação, iniciando sua história em 1986 por Aldemir Vilaça e seu tio Albino Vilaça. Hoje, a empresa trabalha com empreendimentos focados em pequenas famílias nas áreas nobres do Recife como, Torre, Madalena e Casa Forte.
Entre os diferenciais da São Mateus, a entrega dos apartamentos com piso em porcelanato e fechadura eletrônica, são destaques frente ao mercado imobiliário atual. A ideia da empresa é que a moradia seja um local completo para os moradores.
“As pessoas vão ter na sua moradia várias opções de coisas. De lazer a utilitários como, piscina, bicicletário, minicampo, pet wash, pet place... até área para carregador elétrico, etc”, destaca.