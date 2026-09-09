No Minha Casa, Minha Vida, Caxangá ganha residencial de R$ 85 milhões

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Localizado na Rua Engenho Poeta, o projeto destaca-se pela vista definitiva para o Caxangá Golf Club, com um total de 210 unidades

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A Life Empreendimentos, marca do Grupo Exata Engenharia voltada para soluções habitacionais acessíveis, apresentou nesta quarta-feira (9), durante evento no Imax do Shopping Recife, o Caxangá Life Club. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 85 milhões e enquadrado nas faixas 3 e 4 do programa Minha Casa, Minha Vida, o empreendimento consolida a estratégia de expansão da construtora na Zona Oeste da Região Metropolitana do Recife, onde já entregou o Liberdade Life Club, em Jardim São Paulo, e lançou recentemente o Bosque dos Camarás, em Camaragibe.

Localizado na Rua Engenho Poeta, nº 317, o projeto destaca-se pela vizinhança direta e pela vista definitiva para o Caxangá Golf Club. A proposta arquitetônica prioriza a ventilação natural e a privacidade, com todos os apartamentos voltados para o nascente. O residencial é composto por 210 unidades distribuídas entre o pavimento térreo e 17 andares, mantendo uma densidade de seis apartamentos por andar e dois elevadores dedicados por torre.

"A Life Empreendimentos nasceu com a premissa de transformar a relação do morador com o seu espaço, trazendo para o segmento residencial projetos que agregam valor urbanístico e uma experiência completa de lazer em localizações highly consolidadas. O Caxangá Life Club traduz essa visão ao unir praticidade, exclusividade e o privilégio de estar ao lado de uma das maiores áreas verdes da cidade", afirma o CEO da empresa, Guilherme Correia de Carvalho.

Guilherme Correia de Carvalho, CEO da Life Empreendimentos no lançamento do Caxangá Life Club - Yanan Carapeto

A oferta de plantas busca atender a diferentes configurações familiares. As opções incluem apartamentos de dois quartos com 48 metros quadrados e de três quartos com 60 metros quadrados, todos prevendo varanda e suíte. No pavimento térreo, as unidades da modalidade Garden agregam 14 metros quadrados de terraço descoberto, resultando em áreas totais de 62 e 74 metros quadrados.

A infraestrutura de lazer e conveniência do residencial aposta na elevação das áreas de convivência. O projeto conta com um edifício garagem que garante uma vaga por apartamento, com posições fixas asseguradas para os proprietários das unidades de três dormitórios, além de uma estação para carregamento de veículos elétricos. No segundo pavimento da garagem, os moradores terão acesso a uma piscina com borda infinita, enquanto o topo de cada edificação abrigará um rooftop para eventos. O complexo dispõe ainda de espaço beauty e minimarket.