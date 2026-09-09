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Ficons 2026 transforma Pernambuco em vitrine de negócios da construção civil no Norte e Nordeste

Evento reúne mais de 400 marcas no Centro de Convenções de Pernambuco e projeta novos rumos para o setor com foco em inovação e tecnologia

Por Lucas Moraes Publicado em 09/09/2026 às 15:41
Al&eacute;m de vitrine para produtos e maquin&aacute;rios, a Ficons assume um papel reflexivo diante dos desafios estruturais enfrentados pela constru&ccedil;&atilde;o civil
Além de vitrine para produtos e maquinários, a Ficons assume um papel reflexivo diante dos desafios estruturais enfrentados pela construção civil - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

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A Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons) chega à sua 14ª edição reafirmando sua relevância histórica e econômica para as regiões Norte e Nordeste. Entre os dias 15 e 18 de setembro, das 15h às 21h, o Centro de Convenções de Pernambuco sedia o evento que, desde 1998, se consolida como o principal ponto de encontro da cadeia produtiva do setor. A feira ocorre em meio a um ciclo de expansão da atividade no estado e no país, funcionando como uma plataforma estratégica para atração de investimentos, apresentação de novidades e fortalecimento de redes de contatos.

O pavilhão abrigará mais de 160 estandes que reúnem cerca de 400 marcas representativas de diversos segmentos, abrangendo desde materiais de base, revestimentos e acabamentos até maquinário pesado, serviços especializados e soluções de tecnologia. Essa variedade reflete a natureza multissetorial do encontro, desenhado para integrar profissionais e empresas de diferentes etapas da cadeia, incluindo construtores, incorporadores, engenheiros, arquitetos, especificadores, comerciantes e gestores do setor público.

“A Ficons consolidou-se como a maior vitrine de lançamentos de materiais e novas tecnologias do setor construtivo no Norte e Nordeste do país, e como indispensável fórum de negócios para toda a cadeia produtiva”, afirma o presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley. De acordo com o dirigente, o evento acontece sob um contexto macroeconômico bastante propício, destacando que “a Indústria da Construção pernambucana vive um momento de efervescência crescente”.

A atratividade do mercado regional transparece no perfil do público inscrito. Com credenciamento gratuito, o evento já registra participantes vindos de mais de 15 estados brasileiros, atraindo comitivas do Sudeste e Sul — como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul —, do Norte, com visitantes do Pará, e de diversos estados vizinhos do Nordeste, a exemplo do Ceará, Bahia e Alagoas. A alta qualificação dos profissionais presentes amplia o potencial de geração de contratos, prospecção e novos acordos comerciais durante os quatro dias de programação.

O respaldo institucional da 14ª edição é evidenciado pelo apoio de grandes marcas e órgãos públicos. Patrocinam o evento a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Caixa Econômica Federal, Copergás, Prefeitura do Recife e as Tintas Iquine.

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Além de vitrine para produtos e maquinários, a Ficons assume um papel reflexivo diante dos desafios estruturais enfrentados pela construção civil no país. Paulo Wanderley lembra que o segmento precisa superar obstáculos recorrentes para sustentar seu ritmo de crescimento, citando a necessidade de maior produtividade e eficiência nos processos construtivos, juros altos e a carência de mão de obra.

Nesse cenário, a inovação surge como vetor crucial para mitigar gargalos operacionais. Para enriquecer o debate técnico e promover a atualização profissional, a feira sediará simultaneamente dois eventos paralelos ao longo de todos os dias: o Ademitec e o RoadShow, ambos voltados para palestras, painéis e discussões estratégicas sobre o futuro da atividade.

Com um histórico construído ao longo de 27 anos e 13 edições bem-sucedidas, a Ficons 2026 renova suas metas para continuar impulsionando a economia do Nordeste. “Nossa expectativa é de que alcance o sucesso já vivenciado em edições como as de 2010 e 2012, anos em que a construção civil registrou grande avanço”, conclui Wanderley. Os interessados em acompanhar as novidades do setor e realizar o credenciamento podem obter mais informações no site oficial do evento (www.ficons.com.br).

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