Ficons 2026 transforma Pernambuco em vitrine de negócios da construção civil no Norte e Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento reúne mais de 400 marcas no Centro de Convenções de Pernambuco e projeta novos rumos para o setor com foco em inovação e tecnologia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons) chega à sua 14ª edição reafirmando sua relevância histórica e econômica para as regiões Norte e Nordeste. Entre os dias 15 e 18 de setembro, das 15h às 21h, o Centro de Convenções de Pernambuco sedia o evento que, desde 1998, se consolida como o principal ponto de encontro da cadeia produtiva do setor. A feira ocorre em meio a um ciclo de expansão da atividade no estado e no país, funcionando como uma plataforma estratégica para atração de investimentos, apresentação de novidades e fortalecimento de redes de contatos.

O pavilhão abrigará mais de 160 estandes que reúnem cerca de 400 marcas representativas de diversos segmentos, abrangendo desde materiais de base, revestimentos e acabamentos até maquinário pesado, serviços especializados e soluções de tecnologia. Essa variedade reflete a natureza multissetorial do encontro, desenhado para integrar profissionais e empresas de diferentes etapas da cadeia, incluindo construtores, incorporadores, engenheiros, arquitetos, especificadores, comerciantes e gestores do setor público.

“A Ficons consolidou-se como a maior vitrine de lançamentos de materiais e novas tecnologias do setor construtivo no Norte e Nordeste do país, e como indispensável fórum de negócios para toda a cadeia produtiva”, afirma o presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley. De acordo com o dirigente, o evento acontece sob um contexto macroeconômico bastante propício, destacando que “a Indústria da Construção pernambucana vive um momento de efervescência crescente”.

A atratividade do mercado regional transparece no perfil do público inscrito. Com credenciamento gratuito, o evento já registra participantes vindos de mais de 15 estados brasileiros, atraindo comitivas do Sudeste e Sul — como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul —, do Norte, com visitantes do Pará, e de diversos estados vizinhos do Nordeste, a exemplo do Ceará, Bahia e Alagoas. A alta qualificação dos profissionais presentes amplia o potencial de geração de contratos, prospecção e novos acordos comerciais durante os quatro dias de programação.

O respaldo institucional da 14ª edição é evidenciado pelo apoio de grandes marcas e órgãos públicos. Patrocinam o evento a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Caixa Econômica Federal, Copergás, Prefeitura do Recife e as Tintas Iquine.

Além de vitrine para produtos e maquinários, a Ficons assume um papel reflexivo diante dos desafios estruturais enfrentados pela construção civil no país. Paulo Wanderley lembra que o segmento precisa superar obstáculos recorrentes para sustentar seu ritmo de crescimento, citando a necessidade de maior produtividade e eficiência nos processos construtivos, juros altos e a carência de mão de obra.

Nesse cenário, a inovação surge como vetor crucial para mitigar gargalos operacionais. Para enriquecer o debate técnico e promover a atualização profissional, a feira sediará simultaneamente dois eventos paralelos ao longo de todos os dias: o Ademitec e o RoadShow, ambos voltados para palestras, painéis e discussões estratégicas sobre o futuro da atividade.

Com um histórico construído ao longo de 27 anos e 13 edições bem-sucedidas, a Ficons 2026 renova suas metas para continuar impulsionando a economia do Nordeste. “Nossa expectativa é de que alcance o sucesso já vivenciado em edições como as de 2010 e 2012, anos em que a construção civil registrou grande avanço”, conclui Wanderley. Os interessados em acompanhar as novidades do setor e realizar o credenciamento podem obter mais informações no site oficial do evento (www.ficons.com.br).